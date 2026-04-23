Каррера: «После увольнения из “Спартака” я ждал назначения хотя бы в Серию Б»

— Я поехал в Россию, потому что не смог последовать за Антонио Конте в «Челси». Тренер вратарей Риомми спросил меня, хочу ли я стать помощником господина Аленичева в «Спартаке», и я сказал «Да». Затем через некоторое время президент уволил Аленичева и дал мне возможность тренировать первую команду. Я сразу ответил «Да», потому что чувствовал себя готовым, и мне посчастливилось выиграть чемпионский титул и Суперкубок России. Это был хороший опыт, я прекрасно себя чувствовал и каждый год возвращаюсь в Москву.