Каррера: «После увольнения из “Спартака” я ждал назначения хотя бы в Серию Б»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянским СМИ высказался о периоде работы в России.

Источник: Sport24

Каррера возглавлял «Спартак» в 2016—2018 годах: под его руководством красно-белые стали чемпионами России в 2017 году.

— Вы привели «Спартак» к первому чемпионству за 16 лет. Каковы ваши воспоминания об этом времени?

— Я поехал в Россию, потому что не смог последовать за Антонио Конте в «Челси». Тренер вратарей Риомми спросил меня, хочу ли я стать помощником господина Аленичева в «Спартаке», и я сказал «Да». Затем через некоторое время президент уволил Аленичева и дал мне возможность тренировать первую команду. Я сразу ответил «Да», потому что чувствовал себя готовым, и мне посчастливилось выиграть чемпионский титул и Суперкубок России. Это был хороший опыт, я прекрасно себя чувствовал и каждый год возвращаюсь в Москву.

— Вы ожидали большего внимания от клубов Серии А после этого опыта?

— Да, я не говорю, что ожидал звонка из Серии А, но я, по крайней мере, думал, что меня назначат в какой-то клуб Серии В. В конце концов я возглавил «АЕК Афины», и это был хороший опыт, — заявил Каррера.

62-летний Массимо Каррера находится без работы с сентября 2024 года, когда покинул итальянский «Асколи».