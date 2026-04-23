Каррера: «После увольнения из “Спартака” я ждал назначения хотя бы в Серию Б»

Каррера возглавлял «Спартак» в 2016—2018 годах: под его руководством красно-белые стали чемпионами России в 2017 году.
— Вы привели «Спартак» к первому чемпионству за 16 лет. Каковы ваши воспоминания об этом времени?
— Я поехал в Россию, потому что не смог последовать за Антонио Конте в «Челси». Тренер вратарей Риомми спросил меня, хочу ли я стать помощником господина Аленичева в «Спартаке», и я сказал «Да». Затем через некоторое время президент уволил Аленичева и дал мне возможность тренировать первую команду. Я сразу ответил «Да», потому что чувствовал себя готовым, и мне посчастливилось выиграть чемпионский титул и Суперкубок России. Это был хороший опыт, я прекрасно себя чувствовал и каждый год возвращаюсь в Москву.
— Вы ожидали большего внимания от клубов Серии А после этого опыта?
— Да, я не говорю, что ожидал звонка из Серии А, но я, по крайней мере, думал, что меня назначат в какой-то клуб Серии В. В конце концов я возглавил «АЕК Афины», и это был хороший опыт, — заявил Каррера.
62-летний Массимо Каррера находится без работы с сентября 2024 года, когда покинул итальянский «Асколи».