Артига: «По подбору игроков группы атаки, возможно, “Динамо” — сильнейшая команда в чемпионате»

"Мы взяли важные три очка, я очень доволен игрой, которую показала команда. Я благодарен игрокам за то, что они действовали смело не только в обороне, но и в атаке, играли со своим лицом. Мы понимали, что будут моменты, когда команде нужно будет терпеть, но при этом мы создавали моменты и хотели забить. Мы забили один гол, но по моментам, возможно, заслужили большего.
Насколько предсказуема для нас была игра «Динамо» в нападении? Сложно эту игру полностью предвидеть, все-таки исполнители у «Динамо» высочайшего уровня. По подбору игроков группы атаки, возможно, «Динамо» — сильнейшая команда в чемпионате. Всегда есть опасность, что они за счет индивидуальных действий могут решить исход матча в любой момент. Поэтому было важно против этой группы атаки сыграть максимально цепко, чтобы им было максимально некомфортно действовать. Также было важно включать агрессивный прессинг, не оставлять зазоров между линиями. И мы знали, что мы можем выходить из обороны в атаку через фланги, что можем здесь нанести сопернику урон. Это получилось. Хочу отметить всю команду за самоотдачу, все действовали как единое целое", — приводятся слова Артиги на сайте клуба.
Ролан Гусев
Франк Артига
Жак-Жюльен Сиве
(Назми Грипши)
19′
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
42′
57
Давид Рикардо
91
Ярослав Гладышев
52′
60
Тимофей Маринкин
10
Бителло
74′
17
Ульви Бабаев
21
Антон Миранчук
64′
24
Луис Чавес
15
Данил Глебов
52′
11
Артур Гомес
74
Даниил Фомин
64′
33
Иван Сергеев
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
3
Дениль Мальдонадо
26′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
22
Велдин Ходжа
51
Илья Рожков
87′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
77′
59
Даниил Моторин
11
Назми Грипши
68′
14
Далер Кузяев
23
Руслан Безруков
68′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
87′
70
Дмитрий Кабутов
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
