Футбол. Премьер-лига
17:30
Акрон
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.22
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
19:45
Спартак
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.55
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
19:45
Ахмат
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.42
Футбол. Испания
20:00
Леванте
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.24
П2
3.10
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.33
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.46
П2
2.15

Артига: «По подбору игроков группы атаки, возможно, “Динамо” — сильнейшая команда в чемпионате»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против московского «Динамо» (1:0).

Источник: Sport24

"Мы взяли важные три очка, я очень доволен игрой, которую показала команда. Я благодарен игрокам за то, что они действовали смело не только в обороне, но и в атаке, играли со своим лицом. Мы понимали, что будут моменты, когда команде нужно будет терпеть, но при этом мы создавали моменты и хотели забить. Мы забили один гол, но по моментам, возможно, заслужили большего.

Насколько предсказуема для нас была игра «Динамо» в нападении? Сложно эту игру полностью предвидеть, все-таки исполнители у «Динамо» высочайшего уровня. По подбору игроков группы атаки, возможно, «Динамо» — сильнейшая команда в чемпионате. Всегда есть опасность, что они за счет индивидуальных действий могут решить исход матча в любой момент. Поэтому было важно против этой группы атаки сыграть максимально цепко, чтобы им было максимально некомфортно действовать. Также было важно включать агрессивный прессинг, не оставлять зазоров между линиями. И мы знали, что мы можем выходить из обороны в атаку через фланги, что можем здесь нанести сопернику урон. Это получилось. Хочу отметить всю команду за самоотдачу, все действовали как единое целое", — приводятся слова Артиги на сайте клуба.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
22.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Франк Артига
Голы
Рубин
Жак-Жюльен Сиве
(Назми Грипши)
19′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
70
Константин Тюкавин
2
Николас Маричаль
42′
57
Давид Рикардо
91
Ярослав Гладышев
52′
60
Тимофей Маринкин
10
Бителло
74′
17
Ульви Бабаев
21
Антон Миранчук
64′
24
Луис Чавес
15
Данил Глебов
52′
11
Артур Гомес
74
Даниил Фомин
64′
33
Иван Сергеев
Рубин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
3
Дениль Мальдонадо
26′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
22
Велдин Ходжа
51
Илья Рожков
87′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
77′
59
Даниил Моторин
11
Назми Грипши
68′
14
Далер Кузяев
23
Руслан Безруков
68′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
87′
70
Дмитрий Кабутов
Статистика
Динамо
Рубин
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
3
5
Угловые
8
7
Фолы
14
18
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
