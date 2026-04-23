Воспитанник Галицкого систематически подводит команду: поведение Черникова может лишить «Краснодар» чемпионства

Только-только легковоспламеняемый латиноамериканец «Краснодара» Джон Кордоба притих — признавался Мусаеву, что после одного из судейских скандалов «стал другим» — как его место занял другой эмоциональный футболист Мусаева Александр Черников.
Прямо сейчас у «Краснодара» есть ощутимые проблемы с составом. После того, как клуб распрощался с Козловым и Перреном, опций в центре поля стало заметно меньше. К этому добавились травмы вингера Са (Мусаев говорит, что в этом сезоне больше не увидем бразильца) и лучшего новичка команды Дугласа Аугусто.
Добивает все — что бы вы думали? — дисциплина на поле. Дисквалификации получает то вторая опция на месте «шестерки» в центре поля Ленини, то один из главных воспитанников академии Черников. И если нарушения африканского полузащитника — скорее оправданные (пропускал матч против «Балтики» из-за перебора желтых), то вспыльчивость и необдуманно резкие движения Александра — совершенно неуместные и расшатывающие команду.
Да, Черников никогда не был аккуратным полузащитником. Если надо — мог и вкатиться, и выгрызть, и силой оторвать мяч от ноги соперника. Однако с возрастом такое безрассудное поведение (особенно, когда кратно увеличивается ответственность) становится недопустимым.
В этом году Александр, который, казалось, наконец стал хладнокровнее, начал фолить заметно чаще. Судя по статистике Rustat, после относительно чистого отрезка в феврале-начале марта, где Александр либо вовсе обходился без нарушений, либо ограничивался одним (часто оправданным) контактом за игру, к апрелю есть заметный скачок.
Черников стал фолить каждый матч, а иногда — как в матче против «Балтики» — по 6 раз за игру.
Неудивительно, что такими темпами он заработал удаление в двух матчах подряд. Сначала в игре против «Ахмата» получил две желтые, а потом в Кубке — буквально через пару дней — в игре против «Динамо». Только сразу прямую красную карточку.
Жестко фолил и в матче против «Ахмата». На 95-й минуте двумя ногами вкатился в соперника, получил вторую желтую и удалился с поля. К чему был этот фол — не очень ясно: да, Черников не успел закрыть зону перед футболистов «Ахмата», но до ворот было далековато, можно было чисто вступить в отбор.
Если тенденция продолжится (Черников пропускал матч против «Зенита» и пропустит ответный матч против «Динамо» в Кубке) — Мураду Мусаеву будет крайне непросто. Опций в центре поля у специалиста сейчас и так уменьшилось, а с недисциплинированным поведением Черникова может стать еще меньше.