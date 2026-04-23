Агент Батракова: «Запросов по Алексею масса — Португалия, Германия, Франция, Испания и Италия»

Ранее Шпинев сообщил, что скауты французского «ПСЖ» просматривали Батракова в матче против петербургского «Зенита» (0:0).
«К Батракову есть огромный интерес из Европы, а запросов — масса: Португалия, Германия, Франция, Испания и Италия. Со всех чемпионатов есть интерес к Алексею, но мы что, про все будем говорить и рассказывать?» — сказал Шпинев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.
В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 33 матча, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 миллионов евро.
