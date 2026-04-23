«Акрон» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского «Акрона» и махачкалинского «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
В составе «Акрона» мяч забил Роберто Фернандес (9-я минута). У махачкалинского «Динамо» отличился Джавад (75).
«Акрон» не может выиграть 10 матчей в РПЛ подряд. Команда из Тольятти набрала 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» имеет такое количество баллов и располагается на строчку ниже из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.
В следующем туре махачкалинское «Динамо» 26 апреля на выезде сыграет с «Краснодаром». «Акрон» 27 апреля в гостях встретится с калининградской «Балтикой».
Заур Тедеев
Вадим Евсеев
Роберто Фернандес
(Максим Кузьмин)
9′
Джавад Хоссейннеджад
75′
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
26
Родриго Эшковал
24
Йонуц Неделчару
6
Максим Кузьмин
46′
35
Ифет Джаковац
5
Алекса Джурасович
82′
80
Хетаг Хосонов
91
Максим Болдырев
82′
10
Кевин Аревало
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
69′
5
Джемал Табидзе
10
Джавад Хоссейннеджад
24
Андрес Аларкон
43
Ильяс Ахмедов
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
11
Миро
7
Хазем Мастури
82′
72
Александр Сандрачук
25
Гамид Агаларов
64′
71
Ян Джапо
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
