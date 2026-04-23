«Акрон» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Безвыигрышная серия «Акрона» в РПЛ составляет 10 матчей.

Источник: ФК "Акрон"

САМАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского «Акрона» и махачкалинского «Динамо» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

В составе «Акрона» мяч забил Роберто Фернандес (9-я минута). У махачкалинского «Динамо» отличился Джавад (75).

«Акрон» не может выиграть 10 матчей в РПЛ подряд. Команда из Тольятти набрала 24 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо» имеет такое количество баллов и располагается на строчку ниже из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» 26 апреля на выезде сыграет с «Краснодаром». «Акрон» 27 апреля в гостях встретится с калининградской «Балтикой».

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 2559 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Вадим Евсеев
Голы
Акрон
Роберто Фернандес
(Максим Кузьмин)
9′
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
75′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
26
Родриго Эшковал
24
Йонуц Неделчару
6
Максим Кузьмин
46′
35
Ифет Джаковац
5
Алекса Джурасович
82′
80
Хетаг Хосонов
91
Максим Болдырев
82′
10
Кевин Аревало
Динамо Мх
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
69′
5
Джемал Табидзе
10
Джавад Хоссейннеджад
24
Андрес Аларкон
43
Ильяс Ахмедов
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
11
Миро
7
Хазем Мастури
82′
72
Александр Сандрачук
25
Гамид Агаларов
64′
71
Ян Джапо
Статистика
Акрон
Динамо Мх
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
13
Удары в створ
9
6
Угловые
5
5
Фолы
16
12
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти