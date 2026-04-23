«Краснодар» Галицкого судят по-особому в РПЛ? Со «Спартаком» дали пенальти там, где их самих туром раньше пощадили

В конце первого тайма игры между «Спартаком» и «Краснодаром» в 26-м туре РПЛ случился скандальный эпизод. Команда Мурада Мусаева сравняла счет (1:1) после сомнительного пенальти, который назначили за игру рукой Наиля Умярова — мяч попал в руку полузащитника во время борьбы в штрафной после подачи Эдуарда Сперцяна со стандарта.
Эпизод случился в самом конце первого тайма. На 42-й минуте Сперцян подал угловой с левого фланга, который привел к попаданию мяча в руку Умярова. Полузащитник боролся с Джоном Кордобой, а мяч прилетел в него после скидки Кевина Ленини с близкого расстояния.
На вынесение решения у главного арбитра матча Артема Чистякова ушло несколько минут — пенальти он назначил после просмотра видеоповтора. Многим 11-метровый показался спорным: мяч попал в руку Умярова после скидки Ленини с близкого расстояния, к тому же контакт случился в районе рукава футболиста «Спартака».
В перерыве эксперты «Матч ТВ» Андрей Тихонов и экс-арбитр Алексей Николаев сошлись во мнении, что пенальти за такую руку назначать нельзя. Впрочем, были и противоположные мнения.
«Это фол. Рука отставлена в сторону, никто Умярову не мешал, он находился один, не в борьбе. Рука увеличивала площадь тела. Сам Чистяков решения принять не мог, несмотря на правильную позицию — было скопление игроков. Умяров находился один, пытался подстроиться под мяч и отставил руку. Это только его проблема», — сказал бывший судья РПЛ Игорь Федотов.
При этом самым возмутительным оказалась не вероятная ошибка Чистякова при назначении 11-метрового, а непоследовательность судейских решений. В прошлом туре в ворота самого «Краснодара» не назначили пенальти после очень похожего эпизода.
Тогда мяч попал в руку Лукасу Оласе после удара головой футболиста «Балтики» (2:2) Николая Титкова с близкого расстояния. Однако главный арбитр Кирилл Левников не назначил 11-метровый, а позже Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильность решения арбитра.
«Попадание мяча в руку Лукаса Оласы не является нарушением правил. Игроки находились в борьбе за позицию, и рука Оласы находилась в нормальном положении для данного единоборства. Мяч, после того как в него сыграл Николай Титков, попал в руку Оласы с короткого расстояния. Мяч для Оласы был неожиданным, и он не имел возможности избежать контакта мяча и руки. ВАР проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», — говорится в описании момента.
С этим и связано основное недовольство: эпизоды — очень похожи, но пенальти в свои ворота получил только «Спартак».
«Вы же помните, что в ворота “Краснодара” в прошлом туре не назначили пенальти за руку Оласы? Я того решения не понял, потому что все критерии были за пенальти. Если сравнивать моменты, то почему тут судьи назначили пенальти? Это похожие моменты. Умярова подтолкнул Кордоба (для меня это не фол, а часть борьбы нормальной), мяч пришел с близкого расстояния. Но пенальти назначен через монитор. На мой взгляд, этот момент — пенальти, но такой же, как на Оласе в прошлом туре. Но когда руководитель говорит, что там нет фола, то и тут быть не должно», — проанализировал бывший арбитр Анатолий Синяев.
Автор: Артемий Кутейников