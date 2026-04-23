Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
2.40
П2
4.08
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.40
П2
2.29
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

На скамейку «Балтики» вернулся главный тренер Андрей Талалаев, который отбыл четырехматчевую дисквалификацию.

Источник: ФК "Ахмат"

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Футболисты грозненского «Ахмата» и калининградской «Балтики» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

В составе «Балтики» гол забил Дерик Ласерда (51-я минута). На 60-й минуте защитник гостей Кевин Андраде отправил мяч в свои ворота.

В третьем матче подряд ворота «Балтики» защищал Иван Кукушкин из-за повреждения у основного голкипера команды Максима Бориско. В четверг пресс-служба калининградского клуба сообщила, что голкипер пропустит около трех недель. На скамейку «Балтики» вернулся главный тренер Андрей Талалаев, который отбыл четырехматчевую дисквалификацию после массовой потасовки, произошедшей в домашней встрече против московского ЦСКА (1:0).

В следующем матче «Ахмат» 26 апреля на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». «Балтика» 27 апреля примет тольяттинский «Акрон».

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Андрей Талалаев
Голы
Ахмат
Кевин Андраде
60′
Балтика
Дерик Ласерда
(Иван Беликов)
51′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
90+2′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
63′
5
Клисман Цаке
4
Турпал-Али Ибишев
82
Даниил Хлусевич
57′
19
Сергей Пряхин
77
Георгий Мелкадзе
85′
10
Рифат Жемалетдинов
11
Силва Лима Исмаэл
85′
13
Мохамед Конате
Балтика
81
Иван Кукушкин
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
4
Натан Гассама
40′
18
Дерик Ласерда
82′
15
Тентон Йенне
22
Николай Титков
87′
5
Айман Мурид
73
Максим Петров
82′
69
Ираклий Манелов
8
Андрей Мендель
71′
68
Михаил Рядно
10
Илья Петров
32′
46′
26
Иван Беликов
65′
Статистика
Ахмат
Балтика
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
5
15
Удары в створ
1
6
Угловые
4
4
Фолы
12
22
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
