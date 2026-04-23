«Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Футболисты грозненского «Ахмата» и калининградской «Балтики» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
В составе «Балтики» гол забил Дерик Ласерда (51-я минута). На 60-й минуте защитник гостей Кевин Андраде отправил мяч в свои ворота.
В третьем матче подряд ворота «Балтики» защищал Иван Кукушкин из-за повреждения у основного голкипера команды Максима Бориско. В четверг пресс-служба калининградского клуба сообщила, что голкипер пропустит около трех недель. На скамейку «Балтики» вернулся главный тренер Андрей Талалаев, который отбыл четырехматчевую дисквалификацию после массовой потасовки, произошедшей в домашней встрече против московского ЦСКА (1:0).
В следующем матче «Ахмат» 26 апреля на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». «Балтика» 27 апреля примет тольяттинский «Акрон».
Станислав Черчесов
Андрей Талалаев
Кевин Андраде
60′
Дерик Ласерда
(Иван Беликов)
51′
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
90+2′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
63′
5
Клисман Цаке
4
Турпал-Али Ибишев
82
Даниил Хлусевич
57′
19
Сергей Пряхин
77
Георгий Мелкадзе
85′
10
Рифат Жемалетдинов
11
Силва Лима Исмаэл
85′
13
Мохамед Конате
81
Иван Кукушкин
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
4
Натан Гассама
40′
18
Дерик Ласерда
82′
15
Тентон Йенне
22
Николай Титков
87′
5
Айман Мурид
73
Максим Петров
82′
69
Ираклий Манелов
8
Андрей Мендель
71′
68
Михаил Рядно
10
Илья Петров
32′
46′
26
Иван Беликов
65′
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
