Мостовой о пенальти «Краснодара» в игре со «Спартаком»: «Очередной судейский ляп. Ребята, ну елки-палки. Давайте приеду, посужу, посижу с вами, хоть скандалов этих не будет»

Мостовой раскритиковал назначение пенальти в игре «Спартака» и «Краснодара».

Источник: Спортс‘’

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром».

Красно-белые принимают «быков» в 26-м туре Мир РПЛ (1:2, второй тайм). На 42-й минуте мяч попал в руку полузащитнику Наилю Умярову в штрафной московской команды. Главный судья Артем Чистяков после просмотра повтора принял решение назначить одиннадцатиметровый удар. Эдуард Сперцян забил с точки.

«Очередной судейский ляп! Ой-ой-ой-ой-ой. Очередной пенальти. Не знаю, что там происходит. Уже каждый раз, после каждого тура, высказываешься и не понимаешь. Ребята, ну елки-палки. Давайте хоть на один тур мы наденем, что-ли, футболки этого желтого цвета и выйдем, будем судить. Или сядем на ВАР.

Я же был в доме ВАР там, ну елки-палки. Вы понимаете. Давайте приеду, посужу, посижу с вами, хоть скандалов этих не будет (смеется). Ну, правда, ну вы уже все, уже через… Ну, даже, видите, я даже слова подобрать не могу. Ну как можно? Ну-ну-ну? Ай… Ужасно, Ужасно», — сказал Мостовой.

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Краснодар
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
5
3
Угловые
9
2
Фолы
14
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
