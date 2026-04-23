Мостовой о пенальти «Краснодара» в игре со «Спартаком»: «Очередной судейский ляп. Ребята, ну елки-палки. Давайте приеду, посужу, посижу с вами, хоть скандалов этих не будет»

«Очередной судейский ляп! Ой-ой-ой-ой-ой. Очередной пенальти. Не знаю, что там происходит. Уже каждый раз, после каждого тура, высказываешься и не понимаешь. Ребята, ну елки-палки. Давайте хоть на один тур мы наденем, что-ли, футболки этого желтого цвета и выйдем, будем судить. Или сядем на ВАР.



Я же был в доме ВАР там, ну елки-палки. Вы понимаете. Давайте приеду, посужу, посижу с вами, хоть скандалов этих не будет (смеется). Ну, правда, ну вы уже все, уже через… Ну, даже, видите, я даже слова подобрать не могу. Ну как можно? Ну-ну-ну? Ай… Ужасно, Ужасно», — сказал Мостовой.