«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в матче 26-го тура, который прошел в Москве. «Краснодар» вернул лидерство в турнирной таблице, опередив «Зенит».
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Спартак» открыл счет на 38-й минуте после розыгрыша углового — Кристофер Мартинс воспользовался ошибкой Станислава Агкацева.
«Краснодар» в компенсированное время первого тайма сравнял счет — Эдуард Сперцян реализовал пенальти, назначенный за игру Наиля Умярова рукой.
На 85-й минуте Жубал вывел гостей вперед, отличившись в концовке второго матча подряд (в игре 25-го тура с «Балтикой» он принес команде ничью на 92-й минуте 2:2).
«Краснодар» набрал 57 очков и сместил с первой строчки «Зенит» (56), который накануне сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0).
У «Спартака» 45 очков, он остался на пятом месте.
В 27-м туре «Краснодар» примет махачкалинское «Динамо», а «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН». Оба матча пройдут 26 апреля.
До конца чемпионата осталось четыре тура.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти