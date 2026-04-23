Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
3.06
X
2.10
П2
5.00
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.40
П2
2.29
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ

Матч в Москве закончился со счетом 2:1 в пользу действующего чемпиона, у которого решающий гол забил Жубал.

Источник: РБК Спорт

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» в матче 26-го тура, который прошел в Москве. «Краснодар» вернул лидерство в турнирной таблице, опередив «Зенит».

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Спартак» открыл счет на 38-й минуте после розыгрыша углового — Кристофер Мартинс воспользовался ошибкой Станислава Агкацева.

«Краснодар» в компенсированное время первого тайма сравнял счет — Эдуард Сперцян реализовал пенальти, назначенный за игру Наиля Умярова рукой.

На 85-й минуте Жубал вывел гостей вперед, отличившись в концовке второго матча подряд (в игре 25-го тура с «Балтикой» он принес команде ничью на 92-й минуте 2:2).

«Краснодар» набрал 57 очков и сместил с первой строчки «Зенит» (56), который накануне сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0).

У «Спартака» 45 очков, он остался на пятом месте.

В 27-м туре «Краснодар» примет махачкалинское «Динамо», а «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН». Оба матча пройдут 26 апреля.

До конца чемпионата осталось четыре тура.

Спартак
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Краснодар
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
5
3
Угловые
9
2
Фолы
14
9
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
