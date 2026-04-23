Жубал вернул «Краснодар» на вершину. «Спартак» был лучше, но «быки» включили чемпионский режим

Сюрпризы — Мартинс и Жубал
Московские клубы весной далеки от чемпионской гонки, но именно в столице на этой неделе проводились два матча, которые могут оказаться судьбоносными для сражающихся за титул «Краснодара» и «Зенита». Сине-бело-голубые накануне в Черкизове не проиграли «Локомотиву» благодаря своему голкиперу Адамову, однако двух очков команда Сергея Семака не досчиталась и дала «быкам» шанс всего через четыре дня вернуть себе первое место.
Только и «Спартак» подошел ко встрече с чемпионом с максимальной мотивацией. Команда Хуана Карлоса Карседо на ходу, и, выиграв весной все четырех домашних матча (с учетом FONBET Кубка России), претендует на бронзовые медали. Можно сказать, красно-белые сейчас на пике. Но играть им пришлось без дисквалифицированного Ву, которого болельщики признали лучшим футболистом марта. Камерунца, как и по ходу матча с «Ахматом», в центре обороны сменил Литвинов.
А самому Руслану в опорной зоне нашли альтернативу в лице нечасто попадающего в старт Мартинса. Впрочем, в нынешней схеме-трансформере с какой-то определенностью применительно к средней линии «Спартака» можно говорить только про Умярова и Барко. Один разрушает чужие атаки и дает начало своим. Второй — творит. В свою очередь Жедсон Фернандеш, Мартинс, Маркиньос и игравший слева в обороне Зобнин в зависимости от ситуации могли оказаться практически в любой точке поля и регулярно менялись позициями.
Мураду Мусаеву остается только позавидовать такому выбору исполнителей — у гостей на скамейке было только семь человек, включая одного вратаря. Самые тяжелые потери южан — травмы Виктора Са и Дугласа Аугусто. Хорошо, вернулся отбывший дисквалификацию Ленини, что должно было добавить баланса средней линии. А за надежность обороны после не лучшей игры Тормены против «Балтики» отвечал Жубал. Автор спасительного гола в ворота калининградцев в прошлый раз оказывался в старте в матче РПЛ в сентябре прошлого года, а весной получал полноценную практику только в кубковом турнире.
Результат на угловых
У краснодарской защиты работы в первом тайме было заметно больше. «Спартак» владел инициативой, ощутимо давил, и в нескольких эпизодах гости избегали крупных неприятностей с большим трудом. Например, остановить Маркиньоса, которого под углом вывел к воротам Барко, Агкацеву помог Жубал. А Оласа пострадал, врезавшись в штангу, когда мешал Мартинсу замкнуть подачу в район дальней штанги. Уругвайцу довольно долго оказывали помощь, и Пальцев даже отправился разминаться, но все обошлось.
Однако избежать гола, на который «Спартак», безусловно, наиграл, «быкам» не удалось. Агкацев совершил просчет при подаче углового, Литвинов с разворота пробил, а Мартинс сумел подстроиться под мяч и переправить его в сетку бедром.
В свою очередь «Краснодар» в атаке практически отсутствовал. Ноль созданных с игры голевых моментов за первые 45 минут — и все равно 1:1 на табло. С одной стороны, парадоксально. С другой — как раз умение давать результат в тяжелые дни отличает большие команды.
Ответный гол чемпион выстрадал. Не без доли везения в виде попадания мяча в руку Умярову, что привело к вмешательству ВАР и назначению реализованного Сперцяном пенальти. Но как не отметить Кордобу, который в ситуации, когда не получается ничего, зацепился за мяч после заброса к штрафной и пробил. Как раз про такие удары говорят — на удачу. И она улыбнулась краснодарцам, дав право на угловой, подача которого и привела к 11-метровому.
Чемпионская развязка?
Объективно — более перспективно выглядела атака гостей в начале второго тайма, когда Кривцов в касание перевел мяч в центр штрафной, а Джику принял на себя как удар Черникова, так и атаку Ленини с подбора. Или тот выпад, когда при фланговой подаче Джику все же выиграл воздух в районе площади ворот в очень непростой ситуации — при наличии риска не рассчитать траекторию.
Это уже было что-то, хотя живее и интереснее по-прежнему смотрелся «Спартак». Если Максименко оставался без работы, то Агкацева с интервалом в несколько минут проверили атаковавший с дальней дистанции Маркиньос и коварно подрезавший мяч головой Жедсон. Но, по мнению Карседо, этого было недостаточно, поэтому поле покинул Угальде. При этом — уже со свежим Солари — красно-белые перешли на схему без чистых форвардов. Эти функции между собой разделили Барко и в большей степени Мартинс.
Мусаев ответил заменами Сперцяна и Батчи на Кобнана Дэвида Мозеса и Боселли. Показательно, что свежести не хватало игрокам, которые являются одними из самых динамичных в черно-зеленой команде. Но прежде чем появилась возможность оценить эффект перестановок, «Спартак» мог дважды забить в течение минуты. На счастье гостей, с лета замыкавший подачу углового Джику попал в Кривцова, а на удар Мартинса, который в касание бил с передачи Жедсона, среагировал Агкацев. И уже на концовку добывать победу для москвичей вышел Ливай Гарсия.
Только на последних минутах «Краснодар» включил чемпионский режим. Максименко спас после выстрела Черникова, Литвинов принял на себя удар Кривцова, а с подачи Гонсалес забил Жубал. Просидев на лавке большую часть сезона, бывший капитан «Осера» становится супергероем «быков», который за четыре дня принес «Краснодару» четыре очка и вернул их на вершину. Именно в таких матчах выигрывают титулы, а медальные шансы «Спартака» тают.
Автор: Андрей Кузичев
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
