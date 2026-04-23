Джику — о пенальти в матче «Спартак» — «Краснодар»: «Можно просто навешивать в руки и даже не пытаться играть»

Красно-белые на своем поле потерпели поражение от «быков» со счетом 1:2.
«С тех пор, как пришел Карседо, в команде многое поменялось в лучшую сторону. Очень жаль, что не удалась победить “Краснодар”. В такой игре нужно быть просто умнее в штрафной, чего нам не удавалось.
Пенальти? Мы видели, что произошло сейчас, что было в матче “Зенита”. Можно просто навешивать в руки и даже не пытаться играть», — передает слова Джику корреспондент Sport24 Борис Королев.
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 27461 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Краснодар
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
3
Угловые
9
2
Фолы
14
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
