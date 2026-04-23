Джику — о пенальти в матче «Спартак» — «Краснодар»: «Можно просто навешивать в руки и даже не пытаться играть»

«С тех пор, как пришел Карседо, в команде многое поменялось в лучшую сторону. Очень жаль, что не удалась победить “Краснодар”. В такой игре нужно быть просто умнее в штрафной, чего нам не удавалось.



Пенальти? Мы видели, что произошло сейчас, что было в матче “Зенита”. Можно просто навешивать в руки и даже не пытаться играть», — передает слова Джику корреспондент Sport24 Борис Королев.