Мусаев после победы над «Спартаком»: «В первом тайме ничего не получилось, проваливались в прессинге»

«Очень сложный матч, малая обойма футболистов. Тяжелый график, постоянно кто-то выпадает. В первом тайме ничего не получилось, проваливались в прессинге.
“Спартак” — отличная команда, поставленная игра. Хорошо, что ушли на перерыв 1:1. В перерыве сделали коррективы, во втором тайме сыграли лучше. Нашли два момента, один не забили, второй забили. Дальше тоже сложная игра с Махачкалой», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 27461 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
(Руслан Литвинов)
38′
Краснодар
Эдуард Сперцян
45+1′
Жубал
(Джованни Гонсалес)
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
65′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
11
Ливай Гарсия
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
56′
4
Диего Коста
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
3
Угловые
9
2
Фолы
14
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
