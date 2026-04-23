В «Краснодаре» восхитились «Спартаком»

«Мне очень нравился “Спартак” Станковича, он часто менял схемы, всегда было интересно против него играть. Новый тренер, который пришел зимой, тоже играет смело. Мы ожидали от них гибридной схемы, как с “Ахматом”, когда у них 4−1−4−1 ситуативно превращались в 3−2−5, но они вышли с чуть более классической схемой сегодня. Было интересно готовиться к “Спартаку”. Думаю, что это хорошо и для развития футбола, когда человек строит атакующий футбол, который к тому же и приносит результат. Для “Спартака” это ведь первая потеря очков дома вообще», — заявил Мусаев.