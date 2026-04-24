Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Эспаньол
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Талалаев после ничьей «Балтики» с «Ахматом»: «Куда-то пропало везение, которое было в начале чемпионата»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат в матче с «Ахматом» в 26-м туре РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый гол забили калининградцы — на 51-й минуте отличился нападающий команды Дерик Ласерда. На 60-й защитник «Балтики» Кевин Андраде отправил мяч в свои ворота.

«Куда-то пропало везение, которое было в начале чемпионата. Сегодня мы создали столько моментов, которых хватило бы на 2−3 игры. Забивай при счете 1:0 Титков, который в штангу попал. Не засчитали гол Тентона (Йенне). Не очень хорошее начало. Радует, что команда уже взрослая, серьезная. Мы по ходу матча переламываем. Я удовлетворен тем, как мы действовали в атаке. Мы добавили по сравнению с последними играми в обороне. Совсем не даем бить по наши воротам. Один удар сегодня все равно влетел. Но это уже не два гола, как было пропущено в трех последних играх. Уже один. Будем надеяться, что в следующей игре уже будет ноль, и мы наберем полноценные три очка», — сказал Талалаев во время послематчевой пресс-конференции.

Ахмат
1:1
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
23.04.2026, 19:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 4612 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Андрей Талалаев
Голы
Ахмат
Кевин Андраде
60′
Балтика
Дерик Ласерда
(Иван Беликов)
51′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
8
Мирослав Богосавац
90+2′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
62′
5
Клисман Цаке
4
Турпал-Али Ибишев
82
Даниил Хлусевич
57′
19
Сергей Пряхин
77
Георгий Мелкадзе
85′
10
Рифат Жемалетдинов
11
Силва Лима Исмаэл
85′
13
Мохамед Конате
Балтика
81
Иван Кукушкин
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
23
Мингиян Бевеев
4
Натан Гассама
40′
18
Дерик Ласерда
81′
15
Тентон Йенне
22
Николай Титков
87′
5
Айман Мурид
73
Максим Петров
81′
69
Ираклий Манелов
8
Андрей Мендель
71′
68
Михаил Рядно
10
Илья Петров
32′
46′
26
Иван Беликов
65′
Статистика
Ахмат
Балтика
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
1
6
Угловые
5
4
Фолы
12
22
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
