Талалаев после ничьей «Балтики» с «Ахматом»: «Куда-то пропало везение, которое было в начале чемпионата»

«Куда-то пропало везение, которое было в начале чемпионата. Сегодня мы создали столько моментов, которых хватило бы на 2−3 игры. Забивай при счете 1:0 Титков, который в штангу попал. Не засчитали гол Тентона (Йенне). Не очень хорошее начало. Радует, что команда уже взрослая, серьезная. Мы по ходу матча переламываем. Я удовлетворен тем, как мы действовали в атаке. Мы добавили по сравнению с последними играми в обороне. Совсем не даем бить по наши воротам. Один удар сегодня все равно влетел. Но это уже не два гола, как было пропущено в трех последних играх. Уже один. Будем надеяться, что в следующей игре уже будет ноль, и мы наберем полноценные три очка», — сказал Талалаев во время послематчевой пресс-конференции.