Российских футбольных инспекторов обязали следить за телекомментаторами

Как стало известно «СЭ», всем инспекторам, работающим на матчах российских футбольных соревнований, начиная с Молодежной футбольной лиги и заканчивая РПЛ и Кубком России, дано указание фиксировать высказывания, неточности, ошибки комментаторов этих игр, касающиеся судей и судейства, и докладывать о них.
В документе, который есть в распоряжении «СЭ», говорится, что нужно отмечать следующее:
— некорректное высказывание со стороны комментатора;
— указание минуты, когда оно случилось;
— действие судьи, к которому это высказывание относится;
— в чем заключается ошибка комментатора.
Кроме того, инспектор теперь обязан отмечать и собирать любые иные высказывания, сделанные комментатором о судьях.