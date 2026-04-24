Минспорт подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ подписало приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Согласно нынешнему лимиту клубы Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Сегодня в ходе встречи с руководством клубов Российской премьер-лиги подписал приказ об изменении лимита на легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7», — написал Дегтярев.

Дегтярев отметил, что футбол является лидером среди видов спорта по количеству занимающихся (более 3,5 млн человек) в стране. «Государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ — более 120 млрд руб. Несмотря на то, что и среди этих средств 70−80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд рублей — 6%. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70%, тут мы опираемся на открытые данные», — подчеркнул министр спорта.

«В связи с этим мы приняли решение изменить параметры лимита, чтобы побудить клубы перераспределить свои расходы в пользу детско-юношеского футбола, поиска талантов и подготовки в итоге большего количества элитных игроков среди собственных воспитанников. Мы обсуждали это в течение года, ни для кого в отрасли это не сюрприз», — добавил он.

Дегтярев подчеркнул, что Минспорт планирует постепенно ужесточить лимит по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». При этом министр отметил, что ведомство оценит предложения клубов, работу в течение предстоящего сезона, исходя из чего будут приняты дальнейшие решения.