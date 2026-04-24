Минспорт подписал приказ об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Дегтярев отметил, что футбол является лидером среди видов спорта по количеству занимающихся (более 3,5 млн человек) в стране. «Государство ежегодно расходует на подготовку футболистов 56 млрд рублей из консолидированного бюджета на подготовку футболистов в детско-юношеских школах в регионах. При этом суммарный бюджет клубов РПЛ — более 120 млрд руб. Несмотря на то, что и среди этих средств 70−80% прямо или косвенно имеют государственное происхождение, на детско-юношеский спорт клубы тратят 7,4 млрд рублей — 6%. А на зарплаты иностранных игроков уходит до 70%, тут мы опираемся на открытые данные», — подчеркнул министр спорта.