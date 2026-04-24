Футбол. Германия
21:30
РБ Лейпциг
:
Унион Б
П1
1.48
X
5.06
П2
6.37
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Кремонезе
П1
1.40
X
4.97
П2
9.00
Футбол. Франция
21:45
Брест
:
Ланс
П1
5.73
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Англия
22:00
Сандерленд
:
Ноттингем Форест
П1
2.77
X
3.23
П2
2.74
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Реал
П1
3.78
X
4.11
П2
1.92
Футбол. Англия
25.04
Фулхэм
:
Астон Вилла
П1
2.76
X
3.60
П2
2.55

Все 16 клубов РПЛ заявили, что нынешний лимит на легионеров эффективен, изменения нецелесообразны

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал встречу руководителей клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Источник: Sport24

По итогам встречи Дегтярев подписал указ об ужесточении лимита на легионеров в клубах РПЛ до системы «максимум 12 в заявке на сезон и 7 — одновременно на поле» со следующего сезона.

"Хорошо, что встреча состоялась. Рад, что представители клубов присутствовали. Подписан приказ, действует с 1 июля. Министерство запросило позицию лиги, вчера состоялось общее собрание. Все 16 клубов единогласно заявили, что нынешний лимит эффективен, а изменения нецелесообразны. Мы уважаем решение министра. Хорошо, что мы понимаем перспективу.

Клубы выдвинули два предложения: случае возвращения к международным соревнованиям прежний лимит возвращается. Еще мы предложили оставить новый лимит на два-три года, чтобы оценить изменения. Очень благодарен министру за то, что нас услышали. Изначально изменение лимита предлагалось на каждый год, но сейчас приказ бессрочный. Будем смотреть, какие изменения принесет новая формула. В конце следующего сезона соберемся и будем решать, что делать дальше", — передает слова Алаева корреспондент Sport24 Петр Шатров.

Сейчас в клубах РПЛ может быть до 13 иностранцев в заявке на матч и до 8 — на поле.