Все 16 клубов РПЛ заявили, что нынешний лимит на легионеров эффективен, изменения нецелесообразны

По итогам встречи Дегтярев подписал указ об ужесточении лимита на легионеров в клубах РПЛ до системы «максимум 12 в заявке на сезон и 7 — одновременно на поле» со следующего сезона.
"Хорошо, что встреча состоялась. Рад, что представители клубов присутствовали. Подписан приказ, действует с 1 июля. Министерство запросило позицию лиги, вчера состоялось общее собрание. Все 16 клубов единогласно заявили, что нынешний лимит эффективен, а изменения нецелесообразны. Мы уважаем решение министра. Хорошо, что мы понимаем перспективу.
Клубы выдвинули два предложения: случае возвращения к международным соревнованиям прежний лимит возвращается. Еще мы предложили оставить новый лимит на два-три года, чтобы оценить изменения. Очень благодарен министру за то, что нас услышали. Изначально изменение лимита предлагалось на каждый год, но сейчас приказ бессрочный. Будем смотреть, какие изменения принесет новая формула. В конце следующего сезона соберемся и будем решать, что делать дальше", — передает слова Алаева корреспондент Sport24 Петр Шатров.
Сейчас в клубах РПЛ может быть до 13 иностранцев в заявке на матч и до 8 — на поле.