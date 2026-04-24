Вратарь «Краснодара» Агкацев — о борьбе за чемпионство: «Сейчас все матчи переломные»

Вчера, 23 апреля, «Краснодар» переиграл московский «Спартак» (2:1) и вернул себе 1-е место в таблице РПЛ.
— В прошлом сезоне матч с махачкалинским «Динамо» стал ключевым в борьбе за чемпионство. Ты там ценой собственного пальца вытащил чемпионство.
— Не я вытащил чемпионство, его вытащила вся команда.
— Может ли следующий матч с «Динамо» тоже стать переломным?
— Сейчас все матчи переломные. Осталось четыре финала, будем биться, — заявил Агкацев в интервью «Матч ТВ».
Следующий матч «Краснодар» проведет дома против махачкалинского «Динамо» в воскресенье, 26 апреля.