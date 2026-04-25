Матч-центр
14:30
Фулхэм
:
Астон Вилла
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ноттингем Форест
5
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Реал
1
Футбол. Италия
завершен
Наполи
4
:
Кремонезе
0
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Ланс
3
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Унион Б
1
Тихонов не видит вины Баринова в неудачах ЦСКА: «Пригодится любой команде РПЛ»

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов не видит связи между неудачами московского ЦСКА в весенней части сезона и приходом в команду полузащитника Дмитрия Баринова.

Источник: РИА "Новости"

В январе Баринов перебрался в ЦСКА из московского «Локомотива», подписав контракт на 3,5 года.

«Баринов пригодится любой команде РПЛ. Считается, когда что‑то идет неправильно и нет результата, то виноваты те, кто только пришел в команду. Болельщики думают, что все до них (новых игроков) было хорошо, но пришли они, и результата нет, значит, что‑то поломалось. Баринов — хороший качественный футболист, он помог бы любой команде», — заявил Тихонов в интервью «Матч ТВ».

Ближайший матч ЦСКА проведет в гостях против казанского «Рубина» в субботу, 25 апреля. Начало игры — в 19:30 (мск).

Футбол. Премьер-лига
25.04
Рубин
:
ЦСКА
