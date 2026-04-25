«В “Ростове” долги не такие, как раньше, не четыре месяца»

Футбольный клуб «Ростов» за последнее время пережил кардинальные перемены. В начале 2025 года его покинули главный тренер Валерий Карпин и многолетний капитан Данил Глебов. Под руководством Джонатана Альбы желто-синие вышли в финал Кубка России. Перед первым полноценным сезоном при испанце донскую команду покинули еще два знаковых игрока — Николай Комличенко и Максим Осипенко. А осенью ушел многолетний президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
Постоянно ходят слухи о больших финансовых проблемах клуба. Тем не менее подопечные Альбы уверенно держатся на десятом месте в чемпионате России и за четыре тура до конца имеют хорошие шансы остаться в РПЛ на следующий сезон. Отрыв от зоны переходных матчей составляет четыре очка, от зоны вылета — пять. На этой неделе «Ростов» сыграл в гостях вничью с ЦСКА (1:1). В интервью «Известиям» полузащитник дончан Кирилл Щетинин оценил результаты команды, рассказал о финансовой ситуации, высказался о слухах вокруг клуба и поделился ожиданиями от финиша чемпионата.
«Я уверен во всех, с кем играю, и в себе»
— За счет чего добились выездной ничьи с ЦСКА?
— Мы были хороши в первом тайме, ЦСКА — во втором. Мне кажется, результат закономерный, по игре. Мне показалось, что если бы весь матч играли как в первом тайме, то могли бы и выиграть.
— Что мешает «Ростову» этой весной чаще играть так же, как в первом тайме против ЦСКА?
— Мы или первый тайм играем хорошо, или второй. Я не знаю, как так получается. Что касается первого тайма с ЦСКА, то у нас был хороший прессинг. А во втором тайме он не получался. Поэтому у нас и матч так сложился.
— Насколько «Ростов» в оставшиеся четыре тура может чувствовать себя спокойно с точки зрения сохранения прописки в РПЛ на следующий сезон?
— Мы же не в зоне стыков находимся. Почему нас это должно волновать?
— Нынешний отрыв от зоны стыков в четыре очка достаточный, чтобы это не волновало? Все-таки в прошлые сезоны вы гораздо раньше обеспечивали себе сохранение места в РПЛ.
— В этом сезоне мы довольно много игр отдавали в концовке, на последних минутах. Что-то не получалось. Но лично я уверен во всех, с кем играю в команде, и в себе лично, что мы сможем справиться с этой непростой ситуацией.
— Но почему в этот раз не удалось раньше решить все свои проблемы?
— Просто бывают игры, когда играешь хорошо, но не залетает в ворота соперника. А бывает, что играешь плохо, но всё залетает. Я не могу вам объяснить, как это получается. У всех бывают неудачные матчи. Даже у топ-игроков мирового футбола. Это не объяснить. Бывает, есть спад, бывает, его нет. Взять тот же ЦСКА. У него сейчас есть спад? Есть. У «Локомотива» есть спад? Есть.
И это не объяснить никак. Любой уважающий себя футболист хочет выиграть. Даже не вничью сыграть, а именно выиграть. Бывает, что не получается. Бывает, что соперник хорошо играет. Соперник же не может просто стоять на поле, а мы будем играть.
— В каких матчах недобрали очков в этом сезоне?
— Был хороший матч с «Локомотивом», когда сыграли 3:3. В концовке пропустили, но хорошо, что сравняли в итоге. С «Сочи» недавно обидно проиграли, пропустив в конце (0:1). Со «Спартаком» недавний матч (1:1) могли выигрывать, когда Антон Шамонин не реализовал выход один на один.
— Как-то его поддерживали после того эпизода?
— Конечно, поддерживали. Он молодой игрок. Такое у всех бывает. Забил гол — герой. Не забил — что теперь сделаешь? Повторюсь, такое у всех бывает. Главное, не расстраиваться и работать дальше.
«Большинство того, что пишут про нас, — неправда»
— «Ростов» в последние лет 10 постоянно в эпицентре новостей о финансовых проблемах, особенно после смены руководителей. Как сейчас с этим обстоят дела? Есть долги перед игроками по зарплате?
— Не как раньше. Не четыре месяца.
— А сколько?
— Не могу сказать вам.
— Меньше двух месяцев?
— Конечно. Просто, насколько мы можем судить по общению с генеральным директором клуба, руководство находит спонсоров, поэтому дальше будет лучше. Когда будет и что — это уже не ко мне вопросы.
— Можно будет считать успехом, если останетесь в РПЛ без стыков с учетом всех перемен, которые были в последние полтора года, — уход ключевых футболистов, многолетних главного тренера и президента клуба?
— Нет, это нельзя будет назвать успехом. Вы привели ситуацию, которую сами себе придумали.
— Но ключевые люди «Ростова» последних лет действительно покинули клуб.
— Про нас все говорили, что уход Глебова сломает клуб, потом уход Карпина сломает, потом уход остальных игроков и руководителей. Но мы ведь после ухода Глебова и Карпина играли в финале Кубка России. И нам всё равно было на потери. А то, что пишут… Понимаете, вы, журналисты, любите всю эту чернуху. Но большинство того, что пишут про нас, — это неправда. Не знаю, кто это пишет и откуда он это берет.
— Что конкретно имеете в виду? Вы про слухи насчет предбанкротного состояния клуба?
— Не только. Как можно писать, что на выезд в Нижний Новгород у нас нету денег, когда уже всё было оплачено?
— Это не я писал, вопрос не ко мне.
— Я же не говорю про вас. Говорю просто, что некоторые журналисты такие вещи пишут. Другой человек пишет, что 3 тыс. рублей на МРТ не хватает. Когда вообще МРТ стоило 3 тыс. рублей? Никогда. И летаем на выездные матчи, как положено. Долетели же до Москвы на матч с ЦСКА. Мы же не на конях к ним приехали.
Алексей Фомин