В «Балтике» рассказали о цели команды на остаток сезона: «Боремся за третье место»

«По внутренним ощущениям мы понимаем, что боремся за третье место, но где-то в голове у нас диапазон с третьего по пятое места. Не все получается — не хватает фарта и футбольной удачи. Надеемся, что это вернется с возвращением Андрея Викторовича.



Выступление без Талалаева? Юрий Нагайцев точно справлялся со своими обязанностями и не дал просесть команде, но главный тренер — это главный тренер. С ним и без него — разница все-таки есть, поэтому, безусловно, вся команда рада, что Андрей Викторович вернулся здоровым и в хорошем настроении. Ожидаем, что следующие игры сложатся для нас лучше», — сказал Мясников «СЭ».