«Крылья Советов» благодаря голу пяткой обыграли «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» проиграли самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Иван Олейников (31-я минута) и Амар Рахманович (53).
Рахманович забил пяткой, удачно подставив ногу после дальнего удара.
На 90+2-й минуте защитник самарцев Кирилл Печенин не реализовал пенальти — голкипер Антон Митрюшкин отбил удар.
Самарцы одержали первую победу в РПЛ с 20-го тура, когда 8 марта обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0).
«Локомотив» набрал 49 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 26 очками поднялись с 14-й на 12-ю строчку.
В следующем туре «Локомотив» 1 мая примет московское «Динамо», «Крылья Советов» в тот же день дома сыграют с московским «Спартаком».
Сергей Булатов
Михаил Галактионов
Иван Олейников
31′
Амар Рахманович
(Михайло Баньяц)
53′
Кирилл Печенин
90+2′
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
23
Никита Чернов
15
Николай Рассказов
90+3′
2
Кирилл Печенин
22
Фернандо Костанца
34′
5
Доминик Ороз
60′
26
Джимми Марин
8
Максим Витюгов
85′
18
Иван Лепский
14
Михайло Баньяц
60′
77
Ильзат Ахметов
11
Амар Рахманович
73′
70
Артем Шуманский
79′
19
Иван Олейников
85′
20
Кирилл Столбов
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
52′
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
56′
25
Данил Пруцев
3
Лукас Фассон
70′
32
Лукас Вера
7
Зелимхан Бакаев
17′
46′
9
Сергей Пиняев
74
Даниил Чевардин
45+2′
46′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
58′
27
Николай Комличенко
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
