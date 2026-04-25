Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.90
П2
15.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.76
X
2.90
П2
3.07
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Хоффенхайм
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.60
П2
1.32
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.00
П2
3.46
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
0
:
Рома
2
Все коэффициенты
П1
41.00
X
10.50
П2
1.07
Футбол. Франция
20:00
Анже
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.50
X
6.00
П2
1.27
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.99
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Атлетико
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.57
П2
3.46
Футбол. Франция
22:05
Тулуза
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.19
П2
1.75
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2

«Крылья Советов» благодаря голу пяткой обыграли «Локомотив»

Самарцы победили со счетом 2:0 и покинул зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

Источник: Соцсети

Футболисты московского «Локомотива» проиграли самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Иван Олейников (31-я минута) и Амар Рахманович (53).

Рахманович забил пяткой, удачно подставив ногу после дальнего удара.

На 90+2-й минуте защитник самарцев Кирилл Печенин не реализовал пенальти — голкипер Антон Митрюшкин отбил удар.

Самарцы одержали первую победу в РПЛ с 20-го тура, когда 8 марта обыграли махачкалинское «Динамо» (2:0).

«Локомотив» набрал 49 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 26 очками поднялись с 14-й на 12-ю строчку.

В следующем туре «Локомотив» 1 мая примет московское «Динамо», «Крылья Советов» в тот же день дома сыграют с московским «Спартаком».

Крылья Советов
2:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
25.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 7759 зрителей
Главные тренеры
Сергей Булатов
Михаил Галактионов
Голы
Крылья Советов
Иван Олейников
31′
Амар Рахманович
(Михайло Баньяц)
53′
Нереализованные пенальти
Крылья Советов
Кирилл Печенин
90+2′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
23
Никита Чернов
15
Николай Рассказов
90+3′
2
Кирилл Печенин
22
Фернандо Костанца
34′
5
Доминик Ороз
60′
26
Джимми Марин
8
Максим Витюгов
85′
18
Иван Лепский
14
Михайло Баньяц
60′
77
Ильзат Ахметов
11
Амар Рахманович
73′
70
Артем Шуманский
79′
19
Иван Олейников
85′
20
Кирилл Столбов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
52′
83
Алексей Батраков
10
Дмитрий Воробьев
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
56′
25
Данил Пруцев
3
Лукас Фассон
70′
32
Лукас Вера
7
Зелимхан Бакаев
17′
46′
9
Сергей Пиняев
74
Даниил Чевардин
45+2′
46′
14
Никита Салтыков
93
Артем Карпукас
58′
27
Николай Комличенко
Статистика
Крылья Советов
Локомотив
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
7
6
Угловые
3
8
Фолы
9
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти