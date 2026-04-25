Экс-футболист ЦСКА назвал самое яркое пятно в составе армейцев: «Может и в мадридском “Реале” играть!»

"Данилов — очень перспективный игрок, которого нужно развивать и которому нужно доверять. Может быть, он сейчас не всегда является игроком стартового состава, но когда выходит, то показывает довольно зрелую и уверенную игру. Главное, чтобы он продолжал работать над собой и развиваться. И, пожалуй, я согласен с тем, что он на сегодняшний день — самое яркое пятно в игре и составе ЦСКА. Здесь сложно не согласиться!
Способен заменить Дивеева? Он способен и переплюнуть! Какой потенциал заложен у человека — никто не знает. Но можно и философствовать: может переплюнуть, может заменить, а может и в мадридском «Реале» играть! Ему нужно продолжать работать над собой. У нас зачастую бывает так, что когда молодые игроки почувствуют этот уровень, они сбавляют к себе требования. Это как раз играет злую шутку над многими молодыми игроками. Будем наблюдать за ним. Надеюсь, что он станет достойной заменой Игорю Дивееву«, — цитирует Таранова “Советский спорт”.
Таранов дебютировал за красно-синих в этом сезоне в матче 19-го тура против «Ахмата». Всего в текущей кампании 18-летний футболист провел за ЦСКА 11 матчей и заработал две желтые карточки.