Челестини после ничьей с «Рубином»: «Сегодня я видел команду, вместе сражались и боролись, было желание победить»

— Я сказал им до матча, что не хочу, чтобы мы пропустили гол. Начинаем много говорить о том, что пропускаем много голов, но в основном мы пропускаем один раз за матч. При этом нам трудно даются голы, поэтому есть временные периоды, когда мы можем забить три, как в матче с махачкалинским «Динамо» или пять, как с «Акроном», но потом наступил период, когда голы тяжело забиваем. Сейчас очень важно не пропускать, ведь если пропустим первыми, то очень тяжело будет отыграться.