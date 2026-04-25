Челестини после ничьей с «Рубином»: «Сегодня я видел команду, вместе сражались и боролись, было желание победить»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.34
П2
3.90
Футбол. Первая лига
11:30
Челябинск
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.46
П2
2.06
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
2
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
3
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Оренбург
1
П1
X
П2

Челестини после ничьей с «Рубином»: «Сегодня я видел команду, вместе сражались и боролись, было желание победить»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказал мнение о ничьей с «Рубином» в матче 27-го тура РПЛ.

Источник: pfc-cska.com

Встреча в Казани завершилась со счетом 0:0. Армейцы впервые в 2026 году не пропустили гол.

— Вы сыграли первый матч «на ноль» в 2026 году, довольны игрой своей команды?

— Я сказал им до матча, что не хочу, чтобы мы пропустили гол. Начинаем много говорить о том, что пропускаем много голов, но в основном мы пропускаем один раз за матч. При этом нам трудно даются голы, поэтому есть временные периоды, когда мы можем забить три, как в матче с махачкалинским «Динамо» или пять, как с «Акроном», но потом наступил период, когда голы тяжело забиваем. Сейчас очень важно не пропускать, ведь если пропустим первыми, то очень тяжело будет отыграться.

— Почему мы не увидели забитых голов?

— Мне кажется, что в этот момент мы должны быть практичными. У нас есть сложности с мячом. В весенней части нам не хватает уверенности, многое не получается так, как мы бы хотели. Сегодня нам не хватило качества на последней трети поля, не хватило обыгрышей. Но команда была сконцентрирована на единоборствах, обороне. К сожалению, не удалось воспользоваться возможностями, которые мы создали впереди.

— После предыдущей игры вы сказали, что команде не хватило уверенности. Как вы считаете, игра без забитых мячей повлияет на уверенность коллектива?

— Мы сейчас пытаемся обрести новую динамику. Я сказал, что после «Краснодара» что‑то у нас нарушилось. Поражение от «Сочи» очень тяжело отразилось на команде, но мы продолжили бороться и сейчас все сплотились. Сегодня на поле я видел команду, они вместе сражались и боролись, у них было желание победить, — заявил Челестини в эфире «Матч ТВ».

Рубин
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
25.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 25183 зрителя
Главные тренеры
Франк Артига
Фабио Челестини
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
6′
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
7
Игнасио Начо Сааведра
86′
98
Никита Лобов
27′
46′
3
Дениль Мальдонадо
12
Андерсон Арройо
80′
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
86′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
64′
23
Руслан Безруков
11
Назми Грипши
64′
99
Дардан Шабанхаджай
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
11
Тамерлан Мусаев
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
51′
10
Иван Обляков
6
Дмитрий Баринов
27
Роберту Барбоза Мойзес
72′
18
Данила Козлов
37
Энрике Кармо
46′
31
Матвей Кисляк
20
Матия Попович
66′
2
Матеус Рейс
7
Матеус Алвес
46′
9
Лусиано Гонду
61′
Статистика
Рубин
ЦСКА
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
3
7
Угловые
5
4
Фолы
15
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти