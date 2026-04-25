Челестини после ничьей с «Рубином»: «Сегодня я видел команду, вместе сражались и боролись, было желание победить»

Встреча в Казани завершилась со счетом 0:0. Армейцы впервые в 2026 году не пропустили гол.
— Вы сыграли первый матч «на ноль» в 2026 году, довольны игрой своей команды?
— Я сказал им до матча, что не хочу, чтобы мы пропустили гол. Начинаем много говорить о том, что пропускаем много голов, но в основном мы пропускаем один раз за матч. При этом нам трудно даются голы, поэтому есть временные периоды, когда мы можем забить три, как в матче с махачкалинским «Динамо» или пять, как с «Акроном», но потом наступил период, когда голы тяжело забиваем. Сейчас очень важно не пропускать, ведь если пропустим первыми, то очень тяжело будет отыграться.
— Почему мы не увидели забитых голов?
— Мне кажется, что в этот момент мы должны быть практичными. У нас есть сложности с мячом. В весенней части нам не хватает уверенности, многое не получается так, как мы бы хотели. Сегодня нам не хватило качества на последней трети поля, не хватило обыгрышей. Но команда была сконцентрирована на единоборствах, обороне. К сожалению, не удалось воспользоваться возможностями, которые мы создали впереди.
— После предыдущей игры вы сказали, что команде не хватило уверенности. Как вы считаете, игра без забитых мячей повлияет на уверенность коллектива?
— Мы сейчас пытаемся обрести новую динамику. Я сказал, что после «Краснодара» что‑то у нас нарушилось. Поражение от «Сочи» очень тяжело отразилось на команде, но мы продолжили бороться и сейчас все сплотились. Сегодня на поле я видел команду, они вместе сражались и боролись, у них было желание победить, — заявил Челестини в эфире «Матч ТВ».
Франк Артига
Фабио Челестини
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
6′
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
7
Игнасио Начо Сааведра
86′
98
Никита Лобов
27′
46′
3
Дениль Мальдонадо
12
Андерсон Арройо
80′
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
86′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
64′
23
Руслан Безруков
11
Назми Грипши
64′
99
Дардан Шабанхаджай
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
11
Тамерлан Мусаев
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
51′
10
Иван Обляков
6
Дмитрий Баринов
27
Роберту Барбоза Мойзес
72′
18
Данила Козлов
37
Энрике Кармо
46′
31
Матвей Кисляк
20
Матия Попович
66′
2
Матеус Рейс
7
Матеус Алвес
46′
9
Лусиано Гонду
61′
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти