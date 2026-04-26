В России обновили правила поведения болельщиков на стадионах

Правительство РФ утвердило новые правила поведения зрителей на спортивных аренах, сообщает ТАСС.
Теперь болельщики обязаны предоставлять транспортное средство для осмотра. Запрещено использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (кроме предназначенных для инвалидов), а также беспилотников без согласования.
Нельзя забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции и деревья. Объем пластиковой тары для напитков ограничен 0,5 литра, общий объём напитков на одного человека — не более литра.
Размеры флагов и баннеров не должны превышать 2 на 1,5 метра, а несколько полотен, образующих единое средство поддержки, будут считаться нарушением.
Базовые требования остались прежними: запрещены алкоголь, опасные и громоздкие предметы, пропаганда насилия и нетерпимости, спекуляция билетами и другое.
