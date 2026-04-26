В «Ахмате» заявили о готовности рассмотреть продажу футболиста Мелкадзе

«В первую очередь он хороший человек, — сказал Айдамиров. — Как футболист он приносит пользу команде. Естественно, он ценный актив. Но мы не измеряем их ценность, это все наши игроки, и мы ими довольны. Пока никто не приходил за ним. Готовы ли летом обсуждать переход? Конечно, по любому игроку».
Мелкадзе 29 лет, он перешел в «Ахмат» зимой 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 31 матч за команду в различных турнирах, отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Футболист делит первое место в списке лучших бомбардиров клуба в нынешнем чемпионате России вместе ангольским полузащитником Энашем Касинтурой (оба — по 7).
До перехода в Ахмат’Мелкадзе играл за грузинский «Колхети-1913». По ходу карьеры он также представлял московский «Спартак», «Сочи», «Тамбов» и «Тосно», вместе с которым в 2018 году стал обладателем Кубка России. В 2015 году в составе сборной России (до 19 лет) Мелкадзе стал серебряным призером юношеского чемпионата Европы. В марте футболист дебютировал за основную сборную России, выйдя на замену в товарищеском матче против команды Никарагуа.
«Ахмат» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками по итогам 26 туров.