Юрий Сёмин: у ЦСКА не получается улучшать и держать атмосферу в команде

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.10
П2
1.60
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.75
П2
3.36
Футбол. Испания
перерыв
Райо Вальекано
1
:
Реал Сосьедад
1
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.55
П2
3.20
Футбол. Германия
16:30
Штутгарт
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.60
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
17:00
Динамо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.49
П2
6.98
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.94
П2
5.20
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.73
П2
5.50
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
3.90
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.36
П2
4.00
Футбол. Испания
17:15
Овьедо
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.48
П2
3.13
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
4.83
X
4.01
П2
1.73
Футбол. Франция
18:15
Ренн
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.93
П2
6.80
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.38
П2
7.40
Футбол. Италия
19:00
Торино
:
Интер
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.45
П2
1.38
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.24
П2
6.70
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
11.00
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
4.23
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.56
П2
5.34
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.73
П2
4.05
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Юрий Сёмин: у ЦСКА не получается улучшать и держать атмосферу в команде

Заслуженный тренер России по футболу, экс-наставник «Локомотива» и сборной страны Юрий Сёмин в интервью «Чемпионату» высказался о спаде столичного ЦСКА в весенней части сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Заслуженный тренер России по футболу, экс-наставник «Локомотива» и сборной страны Юрий Сёмин в интервью «Чемпионату» высказался о спаде столичного ЦСКА в весенней части сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Футбольная команда — это тонкий механизм. Когда всё хорошо идёт, ничего не надо трогать. Нужно улучшать и продолжать держать атмосферу в команде, но этого не получилось. У ЦСКА остались шансы бороться за третье место, но для такой команды это не завоевание», — отметил Сёмин.

После 27 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «армейцы», которых тренирует Фабио Челестини, набрали 45 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. 25 апреля в гостевой встрече 27-го тура чемпионата ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» из Казани — 0:0.

26 апреля в комментарии сайту Metaratings.ru бывший нападающий ЦСКА, «Гамбурга», «Баварии», «Вольфсбурга» и сборной Хорватии по футболу, тренер Ивица Олич предположил, что победа в FONBET Кубке России сможет спасти сезон «красно-синих» и изменить его восприятие.

24 апреля «Евро-Футбол.ру» сообщал, что Челестини останется на посту рулевого ЦСКА до окончания сезона-2025/2026.

Рубин
0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
25.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 25183 зрителя
Главные тренеры
Франк Артига
Фабио Челестини
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
6′
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
7
Игнасио Начо Сааведра
86′
98
Никита Лобов
27′
46′
3
Дениль Мальдонадо
12
Андерсон Арройо
80′
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
86′
4
Константин Нижегородов
43
Жак-Жюльен Сиве
64′
23
Руслан Безруков
11
Назми Грипши
64′
99
Дардан Шабанхаджай
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
11
Тамерлан Мусаев
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
51′
10
Иван Обляков
6
Дмитрий Баринов
27
Роберту Барбоза Мойзес
72′
18
Данила Козлов
37
Энрике Кармо
46′
31
Матвей Кисляк
20
Матия Попович
66′
2
Матеус Рейс
7
Матеус Алвес
46′
9
Лусиано Гонду
61′
Статистика
Рубин
ЦСКА
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
15
18
Удары в створ
3
7
Угловые
5
4
Фолы
15
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
