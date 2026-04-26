Юрий Сёмин: у ЦСКА не получается улучшать и держать атмосферу в команде

Заслуженный тренер России по футболу, экс-наставник «Локомотива» и сборной страны Юрий Сёмин в интервью «Чемпионату» высказался о спаде столичного ЦСКА в весенней части сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Футбольная команда — это тонкий механизм. Когда всё хорошо идёт, ничего не надо трогать. Нужно улучшать и продолжать держать атмосферу в команде, но этого не получилось. У ЦСКА остались шансы бороться за третье место, но для такой команды это не завоевание», — отметил Сёмин.
После 27 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 «армейцы», которых тренирует Фабио Челестини, набрали 45 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. 25 апреля в гостевой встрече 27-го тура чемпионата ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» из Казани — 0:0.
26 апреля в комментарии сайту Metaratings.ru бывший нападающий ЦСКА, «Гамбурга», «Баварии», «Вольфсбурга» и сборной Хорватии по футболу, тренер Ивица Олич предположил, что победа в FONBET Кубке России сможет спасти сезон «красно-синих» и изменить его восприятие.
24 апреля «Евро-Футбол.ру» сообщал, что Челестини останется на посту рулевого ЦСКА до окончания сезона-2025/2026.
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти