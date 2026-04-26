Антон Митрюшкин: хотим, чтобы Карпукас и Воробьёв остались в «Локомотиве»

Напомним, что Карпукас является воспитанником академии «Локомотива» и играет за основную команду «красно-зелёных» с апреля 2022 года. В сезоне-2025/2026 опорный хавбек провёл 25 матчей в РПЛ, отметившись двумя ассистами, и семь встреч в FONBET Кубке России (один забитый мяч). Контракт Карпукаса с «Локо» истекает в конце июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорника в шесть миллионов евро.