Антон Митрюшкин: хотим, чтобы Карпукас и Воробьёв остались в «Локомотиве»

В общении с «Чемпионатом» капитан клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Локомотив», вратарь Антон Митрюшкин прокомментировал будущее своих сокомандников, полузащитника Артёма Карпукаса и форварда Дмитрия Воробьёва.
Ранее источники сообщали, что руководство «железнодорожников» направило 23-летнему Карпукасу и 28-летнему Воробьёву долгосрочные контракты на улучшенных условиях.
«В команде не обсуждаем это. Понимаем, что это рабочий процесс. Конечно, команда переживает. Мы хотим, чтобы Карпукас и Воробьёв остались с нами. Надеюсь, что всё решится благополучно», — заявил Митрюшкин.
Напомним, что Карпукас является воспитанником академии «Локомотива» и играет за основную команду «красно-зелёных» с апреля 2022 года. В сезоне-2025/2026 опорный хавбек провёл 25 матчей в РПЛ, отметившись двумя ассистами, и семь встреч в FONBET Кубке России (один забитый мяч). Контракт Карпукаса с «Локо» истекает в конце июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорника в шесть миллионов евро.
Воробьёв, продукт резерва «Краснодара», выступает за столичную команду с июля 2024 года. В текущем сезоне центрфорвард сыграл в 23 встречах РПЛ (10+6) и в восьми матчах Кубка страны (2+1). Действующее соглашение Воробьёва с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Стоимость нападающего оценена в пять миллионов евро.