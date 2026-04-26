«Спартак» одержал волевую победу над «Пари НН» в матче РПЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Пари Нижний Новгород» в гостевом матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе «Пари НН» гол забил Адриан Бальбоа (28-я минута). У «Спартака» отличились Эсекьель Барко (45+1, с пенальти) и Роман Зобнин (72). Футболисты «Пари НН» продлили серию без побед в РПЛ до шести матчей (4 поражения, 2 ничьи). Последний раз они побеждали 15 марта дома самарские «Крылья Советов» (3:0).
«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Пари НН» располагается на 15-й позиции с 22 очками. В следующем туре московский клуб сыграет на выезде с «Крыльями Советов» 1 мая, «Пари НН» встретится с грозненским «Ахматом» 3 мая.