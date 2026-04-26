Шпилевский о судействе в матче со «Спартаком»: «Если такому гранду нужна помощь, то нужно закрывать эту историю»

Игра команд прошла 26 апреля в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В концовке первого тайма главный арбитр Игорь Капленков назначил пенальти в ворота «Пари НН» за нарушение форварда хозяев Адриана Бальбоа на защитнике «Спартака» Руслане Литвинове.
«С первого дня здесь все очень тяжело дается. Ребята сегодня также не показали безразличие, полностью отдались, выполнили то, что мы от них требовали. Но если большому гранду с таким набором футболистов нужна помощь против “Пари НН”, то тогда нужно закрывать эту историю. Кому за это не стыдно — пусть держит в себе. Я буду говорить всегда правду», — сказал Шпилевский во флеш-интервью после матча.
«Пари НН» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее появилась информация о том, что нижегородский клуб отправил в отставку Шпилевского после поражения от «Спартака».
Алексей Шпилевский
Хуан Карлос Карседо
Адриан Бальбоа
(Реналдо Сефас)
28′
Эсекиэль Барко
45+1′
Роман Зобнин
(Эсекиэль Барко)
72′
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
78
Николай Калинский
2
Виктор Александров
4
Илья Кирш
29
Лука Веснер Тичич
78′
77
Андрей Ивлев
17
Егор Смелов
38′
89′
27
Вячеслав Грулев
10
Адриан Бальбоа
62′
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
78′
14
Матвей Урванцев
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
88′
83
Жедсон Фернандеш
80′
97
Даниил Денисов
90+1′
35
Кристофер Мартинс
65′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
