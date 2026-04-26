В «Пари НН» ответили на вопрос о возможной отставке Шпилевского

После игры инсайдер Иван Карпов сообщил, что 38-летний специалист подал в отставку.
«На данный момент официальных новостей о перестановках на посту главного тренера нет. На данный момент мы никак не комментируем эту тему. Если появятся какие-либо новости, мы об этом оповестим на наших ресурсах», — сказал Лисовский «СЭ».
Шпилевский возглавляет «Пари НН» с июня 2025 года. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в 27 матчах.
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Хуан Карлос Карседо
Голы
Пари Нижний Новгород
Адриан Бальбоа
(Реналдо Сефас)
28′
Спартак
Эсекиэль Барко
45+1′
Роман Зобнин
(Эсекиэль Барко)
72′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
78
Николай Калинский
2
Виктор Александров
4
Илья Кирш
29
Лука Веснер Тичич
78′
77
Андрей Ивлев
17
Егор Смелов
38′
89′
27
Вячеслав Грулев
10
Адриан Бальбоа
62′
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
78′
14
Матвей Урванцев
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
88′
83
Жедсон Фернандеш
80′
97
Даниил Денисов
90+1′
35
Кристофер Мартинс
65′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Пари Нижний Новгород
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
13
19
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
