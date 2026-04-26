Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
2
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
66.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.06
П2
4.59
Футбол. Италия
перерыв
Торино
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
6.40
П2
1.18
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
2.82
П2
9.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
3
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
4
:
Метц
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
90.00
X
6.00
П2
1.17
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
1
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.00
П2
7.25
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.53
П2
5.54
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.73
П2
4.05
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Динамо» прервало победную серию «Сочи» в РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче 27-го тура РПЛ.

Источник: Sport24

Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:0.

У победителей по голу забили Константин Тюкавин и Муми Нгамале, а результативными передачами отметились Артур Гомес и Бителло.

Для «Динамо» (38 очков) эта победа стала 10-й в сезоне РПЛ, клуб занимает 8-е место в турнирной таблице. «Сочи» прервал свою трехматчевую победную серию и остается на последней строчке с 18 очками.

Динамо
2:0
Первый тайм: 1:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Игорь Осинькин
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Артур Гомес)
11′
Николя Муми Нгамале
(Бителло)
52′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
55
Максим Осипенко
87′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
5
Милан Майсторович
46′
13
Николя Муми Нгамале
70
Константин Тюкавин
63′
74
Даниил Фомин
90+2′
11
Артур Гомес
71′
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
63′
33
Иван Сергеев
15
Данил Глебов
80′
60
Тимофей Маринкин
Сочи
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
23′
17
Артем Макарчук
33
Марсело Алвес
28
Руслан Магаль
14
Кирилл Кравцов
43′
27
Кирилл Заика
82′
82
Сергей Волков
98
Владимир Ильин
64′
9
Захар Федоров
29
Роман Ежов
60′
20
Дмитрий Васильев
8
Михаил Игнатов
59′
7
Антон Зиньковский
16
Максим Мухин
60′
45
Франсуа Камано
Статистика
Динамо
Сочи
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
7
1
Угловые
5
5
Фолы
12
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
