«Динамо» прервало победную серию «Сочи» в РПЛ

Встреча прошла на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:0.
У победителей по голу забили Константин Тюкавин и Муми Нгамале, а результативными передачами отметились Артур Гомес и Бителло.
Для «Динамо» (38 очков) эта победа стала 10-й в сезоне РПЛ, клуб занимает 8-е место в турнирной таблице. «Сочи» прервал свою трехматчевую победную серию и остается на последней строчке с 18 очками.
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Игорь Осинькин
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Артур Гомес)
11′
Николя Муми Нгамале
(Бителло)
52′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
55
Максим Осипенко
87′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
5
Милан Майсторович
46′
13
Николя Муми Нгамале
70
Константин Тюкавин
63′
74
Даниил Фомин
90+2′
11
Артур Гомес
71′
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
63′
33
Иван Сергеев
15
Данил Глебов
80′
60
Тимофей Маринкин
Сочи
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
23′
17
Артем Макарчук
33
Марсело Алвес
28
Руслан Магаль
14
Кирилл Кравцов
43′
27
Кирилл Заика
82′
82
Сергей Волков
98
Владимир Ильин
64′
9
Захар Федоров
29
Роман Ежов
60′
20
Дмитрий Васильев
8
Михаил Игнатов
59′
7
Антон Зиньковский
16
Максим Мухин
60′
45
Франсуа Камано
Статистика
Динамо
Сочи
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
7
1
Угловые
5
5
Фолы
12
12
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
