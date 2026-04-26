«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

Матч в Краснодаре закончился со счетом 2:1. Хозяева пропустили первыми, но сравняли счет еще в первом тайме, а во втором вырвали победу благодаря голу Кордобы. «Краснодар» опережает «Зенит», у которого игра в запасе, на 4 очка.