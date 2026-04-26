Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
2
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
22.00
П2
74.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.17
П2
4.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Торино
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
6.40
П2
1.18
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
2.95
П2
9.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
3
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
4
:
Метц
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
72.00
X
5.90
П2
2.20
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
1
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.14
П2
7.00
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.53
П2
5.54
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.73
П2
4.05
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

Матч в Краснодаре закончился со счетом 2:1. Хозяева пропустили первыми, но сравняли счет еще в первом тайме, а во втором вырвали победу благодаря голу Кордобы. «Краснодар» опережает «Зенит», у которого игра в запасе, на 4 очка.

Источник: Телеграм-канал ФК «Краснодар»

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо» и остался на первом месте в таблице по итогам 27-го тура.

Игра в Краснодаре завершилась со счетом 2:1.

На четвертой минуте мяч влетел в ворота «Краснодара» рикошетом от Диего Косты.

Хозяева сравняли счет усилиями Никиты Кривцова на 29-й минуте, а на 67-й Джон Кордоба ударом головой принес своей команде победу.

Махачкалинцы в компенсированное время остались вдесятером после удаления Миро.

«Краснодар» набрал 60 очков, у «Динамо» 24 балла и 14-е место.

Ближайший преследователь «Краснодара», петербургский «Зенит» (56 очков), проведет свой матч тура позднее в воскресенье.

В 28-м туре «Динамо» 2 мая примет «Ростов», а «Краснодар» 3 мая сыграет в Самаре с «Акроном».

До конца чемпионата осталось три тура.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Вадим Евсеев
Голы
Краснодар
Никита Кривцов
29′
Джон Кордоба
(Джованни Гонсалес)
66′
Динамо Мх
Диего Коста
4′
Нереализованные пенальти
Краснодар
Эдуард Сперцян
36′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
4
Диего Коста
90+1′
6
Кевин Ленини
33′
11
Жоау Батчи
78′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
82′
17
Валентин Пальцев
53
Александр Черников
59′
23
Хуан Мануэль Боселли
71′
Динамо Мх
27
Давид Волк
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
60′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
35′
16
Уссем Мрезиг
22
Мохамед Аззи
74′
13
Сослан Кагермазов
71
Ян Джапо
58′
72
Александр Сандрачук
10
Джавад Хоссейннеджад
69′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
58′
11
Миро
87′
90+5′
21
Абдулпаша Джабраилов
74′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Краснодар
Динамо Мх
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
6
2
Угловые
8
4
Фолы
16
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
