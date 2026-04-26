«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»

Действующий чемпион РПЛ «Краснодар» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо» и остался на первом месте в таблице по итогам 27-го тура.
Игра в Краснодаре завершилась со счетом 2:1.
На четвертой минуте мяч влетел в ворота «Краснодара» рикошетом от Диего Косты.
Хозяева сравняли счет усилиями Никиты Кривцова на 29-й минуте, а на 67-й Джон Кордоба ударом головой принес своей команде победу.
Махачкалинцы в компенсированное время остались вдесятером после удаления Миро.
«Краснодар» набрал 60 очков, у «Динамо» 24 балла и 14-е место.
Ближайший преследователь «Краснодара», петербургский «Зенит» (56 очков), проведет свой матч тура позднее в воскресенье.
В 28-м туре «Динамо» 2 мая примет «Ростов», а «Краснодар» 3 мая сыграет в Самаре с «Акроном».
До конца чемпионата осталось три тура.
Мурад Мусаев
Вадим Евсеев
Никита Кривцов
29′
Джон Кордоба
(Джованни Гонсалес)
66′
Диего Коста
4′
Эдуард Сперцян
36′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
4
Диего Коста
90+1′
6
Кевин Ленини
33′
11
Жоау Батчи
78′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
82′
17
Валентин Пальцев
53
Александр Черников
59′
23
Хуан Мануэль Боселли
71′
27
Давид Волк
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
60′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
35′
16
Уссем Мрезиг
22
Мохамед Аззи
74′
13
Сослан Кагермазов
71
Ян Джапо
58′
72
Александр Сандрачук
10
Джавад Хоссейннеджад
69′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
58′
11
Миро
87′
90+5′
21
Абдулпаша Джабраилов
74′
19
Кирилл Зинович
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
