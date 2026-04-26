Кордоба побил личный рекорд по гол+пас за сезон в РПЛ

В активе 32-летнего колумбийца стало 15 голов и 5 результативных передач в текущем сезоне чемпионата России.
Это самый результативный сезон для Кордобы в РПЛ, ранее его рекордом были 19 (14+5) результативных действий в сезоне-2022/23.
Как сообщает Opta, до Кордобы 20 результативных действий за сезон в составе «Краснодара» совершали лишь Федор Смолов (дважды), Эдуард Сперцян (дважды) и Павел Мамаев.
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Вадим Евсеев
Голы
Краснодар
Никита Кривцов
29′
Джон Кордоба
(Джованни Гонсалес)
66′
Динамо Мх
Диего Коста
4′
Нереализованные пенальти
Краснодар
Эдуард Сперцян
36′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
4
Диего Коста
90+1′
6
Кевин Ленини
33′
11
Жоау Батчи
78′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
82′
17
Валентин Пальцев
53
Александр Черников
59′
23
Хуан Мануэль Боселли
71′
Динамо Мх
27
Давид Волк
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
60′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
35′
16
Уссем Мрезиг
22
Мохамед Аззи
74′
13
Сослан Кагермазов
71
Ян Джапо
58′
72
Александр Сандрачук
10
Джавад Хоссейннеджад
69′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
58′
11
Миро
87′
90+5′
21
Абдулпаша Джабраилов
74′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Краснодар
Динамо Мх
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
6
2
Угловые
8
4
Фолы
16
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
