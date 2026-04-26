Кордоба побил личный рекорд по гол+пас за сезон в РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
2
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
22.00
П2
66.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.06
П2
4.59
Футбол. Италия
перерыв
Торино
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
6.40
П2
1.18
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
0
:
Уфа
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
2.82
П2
9.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
3
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Гавр
4
:
Метц
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
86.00
X
6.00
П2
1.17
Футбол. Франция
2-й тайм
Ренн
1
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.00
П2
7.75
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.53
П2
5.54
Футбол. Испания
22:00
Вильярреал
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.73
П2
4.05
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
3
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Урал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Кордоба побил личный рекорд по гол+пас за сезон в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отметился забитым мячом в матче 27-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (2:1).

Источник: fckrasnodar.ru

В активе 32-летнего колумбийца стало 15 голов и 5 результативных передач в текущем сезоне чемпионата России.

Это самый результативный сезон для Кордобы в РПЛ, ранее его рекордом были 19 (14+5) результативных действий в сезоне-2022/23.

Как сообщает Opta, до Кордобы 20 результативных действий за сезон в составе «Краснодара» совершали лишь Федор Смолов (дважды), Эдуард Сперцян (дважды) и Павел Мамаев.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Вадим Евсеев
Голы
Краснодар
Никита Кривцов
29′
Джон Кордоба
(Джованни Гонсалес)
66′
Динамо Мх
Диего Коста
4′
Нереализованные пенальти
Краснодар
Эдуард Сперцян
36′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
5
Жубал
4
Диего Коста
90+1′
6
Кевин Ленини
33′
11
Жоау Батчи
78′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
82′
17
Валентин Пальцев
53
Александр Черников
59′
23
Хуан Мануэль Боселли
71′
Динамо Мх
27
Давид Волк
47
Никита Глушков
7
Хазем Мастури
60′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
35′
16
Уссем Мрезиг
22
Мохамед Аззи
74′
13
Сослан Кагермазов
71
Ян Джапо
58′
72
Александр Сандрачук
10
Джавад Хоссейннеджад
69′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
58′
11
Миро
87′
90+5′
21
Абдулпаша Джабраилов
74′
19
Кирилл Зинович
Статистика
Краснодар
Динамо Мх
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
19
11
Удары в створ
6
2
Угловые
8
4
Фолы
16
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше