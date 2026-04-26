Осинькин рассказал, что хотел по ходу сезона покинуть «Сочи»

Сегодня «Сочи» проиграл московскому «Динамо» в 27-м туре РПЛ со счетом 0:2 и прервал серию из трех побед подряд.
«После матча с “Пари НН” был разговор, я хотел уйти, но мне сказали первые люди, что надо достойно закончить сезон. Не могу сказать, что я хотел бежать. Просто когда есть поддержка, тогда легче работать. Была ситуация с непониманием будущего команды, большое количество поражений, но в итоге все стабилизировалось.
У нас команда собрана из футболистов, которые последние годы играли не в лучший футбол, им нужно было набрать форму, себя восстановить. Этого времени нам не хватило.
Мы свое лицо немножечко спасли, но в сделаем все в последних матчах, чтобы остаться в Премьер-лиге", — сказал Осинькин во время послематчевой пресс-конференции.
Ролан Гусев
Игорь Осинькин
Константин Тюкавин
(Артур Гомес)
11′
Николя Муми Нгамале
(Бителло)
52′
40
Курбан Расулов
55
Максим Осипенко
87′
57
Давид Рикардо
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
10
Бителло
5
Милан Майсторович
46′
13
Николя Муми Нгамале
70
Константин Тюкавин
63′
74
Даниил Фомин
90+2′
11
Артур Гомес
71′
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
63′
33
Иван Сергеев
15
Данил Глебов
80′
60
Тимофей Маринкин
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
23′
17
Артем Макарчук
33
Марсело Алвес
28
Руслан Магаль
14
Кирилл Кравцов
43′
27
Кирилл Заика
82′
82
Сергей Волков
98
Владимир Ильин
64′
9
Захар Федоров
29
Роман Ежов
60′
20
Дмитрий Васильев
8
Михаил Игнатов
59′
7
Антон Зиньковский
16
Максим Мухин
60′
45
Франсуа Камано
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти