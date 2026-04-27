Роман Зобнин хочет взять реванш у Массимо Карреры: «Мы тогда крупно проиграли»

— Хотел бы ты взять матч-реванш в теннисболе, когда мы с тобой играли против Массимо Карреры и его помощника? — спросил у Зобнина бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов.
— Я помню тот матч! Это были сборы. Массимо тогда играл с нами в теннисбол, у него это очень хорошо получалось. Он завершал каждую передачу, тяжело было потащить. Мы тогда проиграли, по-моему, даже крупно. Конечно, хотел бы взять реванш.
И если помечтать, хотел бы собраться той командой, которая была в 2016—2017 годах. Собрать всех ребят, где-то посидеть, пообщаться, вспомнить приятные времена, — заявил Зобнин на видео в соцсетях «Спартака».
Массимо Каррера тренировал «Спартак» в 2016—2018 годах: под его руководством красно-белые стали чемпионами России в 2017 году.