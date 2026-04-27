Умяров о словах Шпилевского: «Без комментариев. У нас пенальти всегда ставят только по делу»

Игра завершилась в пользу красно-белых со счетом 2:1. Московский клуб набрал 48 очков и за 3 игры до конца чемпионата занимает 4-е место, отставая от идущего на 3-й строчке «Локомотива» на 1 очко.
— Впечатления положительные — победа. Самое главное. Что нужно было добыть, мы добыли.
— Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский пожаловался, что если таким большим клубам нужно помогать, то это вызывает большие вопросы.
— Без комментариев.
— Но в моменте с пенальти, на твой взгляд, все по делу?
— Вот вы меня спросили, а я после игры даже не посмотрел момент с пенальти. Наверное. Если поставили. У нас же пенальти всегда ставят только по делу. Поэтому, наверное, по делу, — сказал Умяров каналу pro-sport_info.
Алексей Шпилевский
Хуан Карлос Карседо
Адриан Бальбоа
(Реналдо Сефас)
28′
Эсекиэль Барко
45+1′
Роман Зобнин
(Эсекиэль Барко)
72′
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
78
Николай Калинский
2
Виктор Александров
4
Илья Кирш
29
Лука Веснер Тичич
78′
77
Андрей Ивлев
17
Егор Смелов
38′
89′
27
Вячеслав Грулев
10
Адриан Бальбоа
62′
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
78′
14
Матвей Урванцев
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
88′
83
Жедсон Фернандеш
80′
97
Даниил Денисов
90+1′
35
Кристофер Мартинс
65′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
