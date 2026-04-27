Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.12
П2
2.61
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.84
X
3.88
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.15
П2
5.70
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.87
П2
3.80
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.36
П2
3.92

Умяров о словах Шпилевского: «Без комментариев. У нас пенальти всегда ставят только по делу»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал выездную победу над «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ.

Источник: Sport24

Игра завершилась в пользу красно-белых со счетом 2:1. Московский клуб набрал 48 очков и за 3 игры до конца чемпионата занимает 4-е место, отставая от идущего на 3-й строчке «Локомотива» на 1 очко.

— Впечатления положительные — победа. Самое главное. Что нужно было добыть, мы добыли.

— Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский пожаловался, что если таким большим клубам нужно помогать, то это вызывает большие вопросы.

— Без комментариев.

— Но в моменте с пенальти, на твой взгляд, все по делу?

— Вот вы меня спросили, а я после игры даже не посмотрел момент с пенальти. Наверное. Если поставили. У нас же пенальти всегда ставят только по делу. Поэтому, наверное, по делу, — сказал Умяров каналу pro-sport_info.

Пари Нижний Новгород
1:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
26.04.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Хуан Карлос Карседо
Голы
Пари Нижний Новгород
Адриан Бальбоа
(Реналдо Сефас)
28′
Спартак
Эсекиэль Барко
45+1′
Роман Зобнин
(Эсекиэль Барко)
72′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
70
Максим Шнапцев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
78
Николай Калинский
2
Виктор Александров
4
Илья Кирш
29
Лука Веснер Тичич
78′
77
Андрей Ивлев
17
Егор Смелов
38′
89′
27
Вячеслав Грулев
10
Адриан Бальбоа
62′
40
Олакунле Олусегун
21
Реналдо Сефас
78′
14
Матвей Урванцев
Спартак
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
88′
83
Жедсон Фернандеш
80′
97
Даниил Денисов
90+1′
35
Кристофер Мартинс
65′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Пари Нижний Новгород
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
13
19
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Капленков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти