Тяжелые времена «Локомотива». Клуб рискует потерять лидеров и лишиться бронзы

«Локомотив» в кризисе: у команды две победы в последних девяти официальных матчах. Железнодорожники вылетели из Кубка России, а в воскресенье лишились даже математических шансов на чемпионство, хотя после осенней части сезона отставали от лидирующего «Краснодара» на три очка.
Проблемы команды весной возникают уже не первый год. «Локомотив» при полных сезонах под руководством Михаила Галактионова постоянно заваливает финишный отрезок. Год назад железнодорожники шли в лидирующей группе после 18 туров, отставали от первого места всего на 4 очка, однако провалились в марте-апреле и в итоге не смогли финишировать даже в пятерке. Особенно команде не удался март и апрель, на этом отрезке она набрала всего 10 очков в 8 турах.
В сезоне-2023/24 история была аналогичной. «Локомотив» был близок к тому, чтобы вклиниться в борьбу за золото, но за первые два месяца весны лишил себя всех шансов, также набрав 10 очков в 8 турах на данном отрезке. Складывается ощущение, что Галактионов не знает, как готовить команду во время длительной зимней паузы. А ведь, учитывая специфику нашей лиги, без этого невозможно добиться в ней успеха.
Возможно, еще одной причиной таких неровных сезонов является молодой состав. У «Локо» много индивидуально сильных футболистов, которым не хватает опыта. Команда по среднему возрасту игроков является одной из самых «зеленых», ей тяжело стабильно держать высокий уровень.
В этом сезоне на это все накладывается еще одна, куда более серьезная проблема.
Кто виноват?
Сразу несколько лидеров «Локомотива» сейчас ведут переговоры по продлению контрактов с клубом. Прежде всего это касается трех футболистов: Лукаса Фассона, Артема Карпукаса и Дмитрия Воробьева. Все они действительно являются очень важными игроками для команды. Фассон входит в число лидеров «Локомотива» по игровому времени в текущем сезоне, закрывая проблемную позицию левого защитника, Карпукас — один из лучших опорников России и, несмотря на молодой возраст (23 года), уже много лет играет в основе клуба, а Воробьев прямо сейчас борется за звание лучшего бомбардира чемпионата.
У Фассона соглашение истекает этим летом, у Воробьева с Карпукасом — следующим. Добавьте к этому скорое завершение аренды Данила Пруцева из «Спартака», слухи о переезде в ПСЖ Алексея Батракова, и получится катастрофическая ситуация — почти половина основного состава железнодорожников может уйти в ближайшее время, причем за копейки или вовсе бесплатно.
Клуб оказался в таком положении из-за запоздалых действий совета директоров, который до последнего оттягивал продление контрактов с лидерами команды. В этом сезоне «Локомотив» уже пострадал от такой политики — зимой клуб покинул его многолетний лидер и капитан Дмитрий Баринов, перейдя в стан прямого конкурента — ЦСКА. Последнее соглашение полузащитника с железнодорожниками было рассчитано до лета 2026 года, а предложение о его продлении руководство клуба сделало только прошлой осенью. Разумеется, Баринова не устроило такое отношение, а армейский клуб сразу воспользовался ситуацией и за относительно небольшие деньги приобрел одного из сильнейших полузащитников России.
На этом примере можно убедиться, почему важно заранее продлевать контракты с игроками. В «Локомотиве» поняли ошибку с Бариновым и решили сделать оргвыводы: 12 ноября 2025 года с поста генерального директора клуба был отправлен в отставку Владимир Леонченко. На его место назначили Бориса Ротенберга — младшего, на плечи которого легла непростая задача по сохранению лидеров команды, у которых скоро истечет контракт.
Задача Ротенберга-младшего
Настороженное отношение болельщиков к Борису Ротенбергу — младшему на посту гендира понятно: у него не было почти никакого опыта работы на руководящих должностях, хотя, например, Юрий Семин отмечал, что Ротенберг отлично проявил себя в клубной академии, где работал несколько лет после завершения карьеры футболиста. Оптимизм легендарного тренера разделяет Дмитрий Булыкин, который заявлял ТАСС, что Ротенберг хорошо разбирается в сфере спортивного менеджмента. Так ли это на самом деле, предстоит узнать в ближайшие месяцы.
На сегодняшний день складывается впечатление, что гендиректор «железнодорожников» пытается не допустить массового исхода лидеров «Локомотива». И у него есть успехи. Еще месяц назад положение клуба было еще хуже — помимо Фассона, Воробьева и Карпукаса в подвешенном состоянии находились еще два игрока основы — Антон Митрюшкин и Зелимхан Бакаев. Совсем недавно с ними продлили контракты.
Очевидно, что работа идет. Это подтвердил член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов, который заявил «Матч ТВ», что клуб ведет переговоры о продлении контрактов с Воробьевым и Карпукасом. А вот с Фассоном дела обстоят сложнее. После нескольких безуспешных попыток заключить с ним новое соглашение руководство красно-зеленых поставило переговоры на паузу. Если «Локомотив» не сможет сохранить игрока, то клубу придется выходить этим летом на трансферный рынок и искать замену. А сделать это будет крайне сложно.
Лишних денег нет
Среди многих болельщиков популярно мнение, что нынешнее положение железнодорожников не такое уж критичное. Мол, клуб уже сталкивался с уходом лидеров (вспомните хотя бы Максима Глушенкова и Артема Дзюбу), однако всегда выходил из ситуации, находя замену. Но этот тезис несостоятелен как минимум по трем причинам.
Во-первых, «Локомотив» никогда не покидало так много игроков одновременно. Помимо всех вышеуказанных фамилий, истекают контракты у защитника Жерзино Ньямси и полузащитников Артема Тимофеева и Владислава Сарвели. Да, все трое не являются игроками основы, но создают необходимую для любой команды глубину состава и могли бы заменить ушедших лидеров. А так «Локомотиву» придется не только заботиться об усилении, но еще и о формировании нового костяка команды.
Отчасти эту проблему можно решить при помощи собственных воспитанников, тем более у красно-зеленых одна из лучших академий в стране. Однако тут мы переходим ко второй причине — собственные ресурсы небезграничны. Нельзя гарантировать появление новых Батраковых каждый год, и в случае отсутствия молодых талантов неизбежно придется совершать дорогие покупки. Но и с этим тоже могут возникнуть проблемы.
Финансовое положение «Локомотива» в последнее время оставляет желать лучшего. В начале весны председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных заявил, что бюджет команды в 2026 году сократился по сравнению с 2025-м. Это произошло на фоне резкого снижения прибыли «Российских железных дорог» (РЖД), владельца «Локомотива». Так что денег на новые трансферы сейчас попросту нет. Хотя, если же руководство команды согласится на возможную продажу того же Батракова, то финансовые запасы клуба пополнятся.
Если все эти проблемы будут решены, то «Локомотив» останется в топе российского футбола. Если нет, то будущее «железнодорожников» будет довольно печальным, а борьба за медали в текущем сезоне может смениться на прозябание в середине таблицы в следующих. А то и хуже.