Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Торпедо
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.09
П2
2.56
Футбол. Италия
19:30
Кальяри
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
4.88
X
3.89
П2
1.75
Футбол. Премьер-лига
20:00
Балтика
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.05
П2
5.60
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.35
П2
3.90

Агент Барбоза: Тюкавин способен играть за топ-клубы Европы, он уникальный

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, в каких чемпионатах способен заиграть нападающий сборной России и «Динамо» Константин Тюкавин.

Источник: Metaratings.ru

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, в каких чемпионатах способен заиграть нападающий сборной России и «Динамо» Константин Тюкавин.

"Тюкавин имеет большие возможности, чтобы играть за рубежом, если того захочет клуб и он сам. Это уникальный игрок, которых в России мало. Константин — очень талантливый! Он способен играть за топ-клубы Европы.

В России и за рубежом Тюкавин — один из самых востребованных россиян. Он может играть и в Испании, и в Италии, и в Португалии, и в Германии", — сказал Барбоза Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний Тюкавин провёл 19 матчей, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» действительно до 30 июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.

Футбол. Премьер-лига
01.05
Локомотив
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.85
П2
3.08
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше