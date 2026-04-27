Агент Барбоза: Тюкавин способен играть за топ-клубы Европы, он уникальный

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, в каких чемпионатах способен заиграть нападающий сборной России и «Динамо» Константин Тюкавин.
"Тюкавин имеет большие возможности, чтобы играть за рубежом, если того захочет клуб и он сам. Это уникальный игрок, которых в России мало. Константин — очень талантливый! Он способен играть за топ-клубы Европы.
В России и за рубежом Тюкавин — один из самых востребованных россиян. Он может играть и в Испании, и в Италии, и в Португалии, и в Германии", — сказал Барбоза Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний Тюкавин провёл 19 матчей, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» действительно до 30 июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 15 млн евро.