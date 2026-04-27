Валерий Непомнящий: Карседо требует, чтобы «Спартак» просто играл в футбол

Футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал игру клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак-Москва» под началом Хуана Карлоса Карседо.
«Спартак» — малопредсказуемая команда. Они должны были быть в тройке лидеров по итогам чемпионата, это сто процентов! По составу и комплектованию «Спартак» — одна из сильнейших команд в нашей стране. Карседо не особо что-то требует от них — просто чтобы игроки поиграли в футбол, в который они умеют играть. Не вижу, чтобы Карседо поставил какую-то игру в «Спартаке», — подчеркнул специалист.
52-летний испанец Карседо возглавил «народную команду» в январе 2026 года, до того поработав с клубом Первого дивизиона Кипра «Пафос». Под его руководством «Спартак» набрал 48 очков за 27 сыгранных туров сезона РПЛ-2025/2026 и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от «Локомотива», идущего третьим, на один пункт.
26 апреля «красно-белые» одержали гостевую победу над «Пари НН» в рамках матча 27-го тура РПЛ — 2:1. 1 мая столичная команда в Самаре сыграет с местными «Крыльями Советов» в 28-м туре чемпионата.
В разговоре с изданием Metaratings.ru заслуженный тренер РСФСР по футболу, бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказал точку зрения, что «Спартак» на текущий момент играет лучше, нежели остальные претенденты на бронзовые медали РПЛ, ЦСКА, «Локомотив» и «Балтика».