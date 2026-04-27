Дзюба после 1:0 с «Балтикой»: «Победили самого неуступчивого соперника в лиге. Мы были лучше во всех компонентах»

Встреча, прошедшая в понедельник в Калининграде, завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинской команды. Единственный гол на 54-й минуте забил Беншимол.
"Наконец-то мы это сделали — взяли три очка. Победили самого неуступчивого соперника в лиге.
Мы заслуженно выиграли, были лучше «Балтики» во всех компонентах. Они много фолят, сбивают темп, но мы их переиграли. Очень важная победа для нас«, — приводит слова Дзюбы “Матч ТВ”.
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
27.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 11804 зрителя
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Ифет Джаковац)
54′
Составы команд
Балтика
81
Иван Кукушкин
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
73
Максим Петров
18
Дерик Ласерда
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
68′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
68′
8
Андрей Мендель
25
Александр Филин
46′
21
Эдуардо Андерсон
81′
26
Иван Беликов
68′
5
Айман Мурид
15
Тентон Йенне
60′
90
Чиносо Оффор
Акрон
88
Виталий Гудиев
90+5′
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
67′
26
Родриго Эшковал
24
Йонуц Неделчару
83′
8
Константин Марадишвили
73′
5
Алекса Джурасович
35
Ифет Джаковац
78′
6
Максим Кузьмин
80
Хетаг Хосонов
90′
81
Никита Базилевский
91
Максим Болдырев
46′
15
Стефан Лончар
Статистика
Балтика
Акрон
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
1
1
Угловые
3
0
Фолы
19
5
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
