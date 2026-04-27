Клуб Дзюбы прервал десятиматчевую серию поражений в РПЛ

«Акрон» обыграл «Балтику» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Калининграде закончился со счетом 1:0 в пользу «Акрона». Единственный гол в матче забил Жилсон Беншимол (54-я минута).
На 15-й минуте встречи Беншимол открыл счет в матче, однако гол был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.
«Акрон» не побеждал в последних десяти встречах. Последний раз тольяттинцы одержали победу 21 ноября в матче 16-го тура против «Сочи» (3:2).
После 27 туров «Балтика» с 46 очками идет на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. «Акрон» (27) расположился на десятой строчке.
В 28 туре «Балтика» дома 2 мая встретится с казанским «Рубином», а «Акрон» на следующий день примет «Краснодар».
Андрей Талалаев
Заур Тедеев
Жилсон Тавареш Беншимол
(Ифет Джаковац)
54′
81
Иван Кукушкин
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
73
Максим Петров
18
Дерик Ласерда
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
68′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
68′
8
Андрей Мендель
25
Александр Филин
46′
21
Эдуардо Андерсон
81′
26
Иван Беликов
68′
5
Айман Мурид
15
Тентон Йенне
60′
90
Чиносо Оффор
88
Виталий Гудиев
90+5′
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
67′
26
Родриго Эшковал
24
Йонуц Неделчару
83′
8
Константин Марадишвили
73′
5
Алекса Джурасович
35
Ифет Джаковац
78′
6
Максим Кузьмин
80
Хетаг Хосонов
90′
81
Никита Базилевский
91
Максим Болдырев
46′
15
Стефан Лончар
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти