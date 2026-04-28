Легионер футбольного ЦСКА выбыл до конца сезона из-за травмы

Мойзес получил травму во время матча 27-го тура против казанского «Рубина» (0:0).

Источник: РБК Спорт

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«К сожалению, я вынужден сообщить вам не очень хорошую новость. В этой финальном отрезке сезона из‑за травмы, полученной в субботнем матче, я не смогу помочь команде на поле. Я сосредоточусь на восстановлении и вернусь в следующем сезоне, готовым на 100%. Я буду болеть за команду с трибун!», — написал Мойзес.

В субботу в матче 27-го тура против казанского «Рубина» (0:0) 31-летний Мойзес получил повреждение и показал, что не может продолжить встречу. Он был заменен.

Бразилец выступает за московский клуб с 2023 года. В текущем сезоне он провел за ЦСКА 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

После 27 туров ЦСКА с 45 очками идет на шестом месте турнирной таблицы РПЛ. В матче следующего тура москвичи 2 мая примут «Зенит».

Мойзес также пропустит финал «пути регионов» Кубка России против «Спартака». Матч состоится 6 мая.

