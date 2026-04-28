Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
3
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Факел
2
П1
X
П2

Генич сделал заявление о новом главном тренере ЦСКА: «Говорят, что уже договорились»

Известный футбольный комментатор Константин Генич в новом выпуске «Коммент. Шоу» дал инсайд о новом главном тренере ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что в настоящее время главным тренером ЦСКА является Фабио Челестини, под руководством которого красно-синие после 27 туров занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ и продолжают борьбу в Кубке России.

— Я думаю, что Челестини уберут при любом варианте, но мне кажется, что лучше бы этого не делали. Мое мнение: ЦСКА не надо сейчас убирать Челестини, лучше идти дальше с ним, попробовать все-таки найти какой-то компромисс. Он показал, что с ним можно делать хорошую команду.

— Нельзя всех собак вешать на него.

— Да. Я думаю, что и клуб сработал не лучшим образом, и Челестини допустил немало ошибок. Но кто из нас не ошибался? А на рынке говорят, что уже с каким-то тренером договорились. Мне не сказали, кто это.

— Но это российский тренер?

— Нет.

— Иностранец?

— Да.