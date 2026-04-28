Генич сделал заявление о новом главном тренере ЦСКА: «Говорят, что уже договорились»

Напомним, что в настоящее время главным тренером ЦСКА является Фабио Челестини, под руководством которого красно-синие после 27 туров занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ и продолжают борьбу в Кубке России.
— Я думаю, что Челестини уберут при любом варианте, но мне кажется, что лучше бы этого не делали. Мое мнение: ЦСКА не надо сейчас убирать Челестини, лучше идти дальше с ним, попробовать все-таки найти какой-то компромисс. Он показал, что с ним можно делать хорошую команду.
— Нельзя всех собак вешать на него.
— Да. Я думаю, что и клуб сработал не лучшим образом, и Челестини допустил немало ошибок. Но кто из нас не ошибался? А на рынке говорят, что уже с каким-то тренером договорились. Мне не сказали, кто это.
— Но это российский тренер?
— Нет.
— Иностранец?
— Да.