Талалаев заявил, что арбитры оказывают большое влияние на результат матчей

В понедельник «Балтика» на своем поле проиграла тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Балтийцы потерпели первое домашнее поражение в сезоне РПЛ.
«Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден на 100%. Но на победу мы сегодня не наиграли», — заявил Талалаев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте клуба.
«Балтика» продлила серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и располагается на пятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 46 очками.
«Плохой первый тайм, недонастрой команды — на себя беру вину. Третья игра за восемь дней, и не нашли рецепта, плохое начало в матчах. Травмы также подкосили команду. Качественных футболистов нам немного не хватило. Хиль и Бориско травмированы, и мы чувствуем зависимость от них и в линии атаки, и в линии вратарской», — добавил Талалаев.
В следующем туре чемпионата России «Балтика» 2 мая дома сыграет против казанского «Рубина».
Андрей Талалаев
Заур Тедеев
Жилсон Тавареш Беншимол
(Ифет Джаковац)
54′
81
Иван Кукушкин
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
73
Максим Петров
18
Дерик Ласерда
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
68′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
68′
8
Андрей Мендель
25
Александр Филин
46′
21
Эдуардо Андерсон
81′
26
Иван Беликов
68′
5
Айман Мурид
15
Тентон Йенне
60′
90
Чиносо Оффор
88
Виталий Гудиев
90+5′
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
67′
26
Родриго Эшковал
24
Йонуц Неделчару
83′
8
Константин Марадишвили
73′
5
Алекса Джурасович
35
Ифет Джаковац
78′
6
Максим Кузьмин
80
Хетаг Хосонов
90′
81
Никита Базилевский
91
Максим Болдырев
46′
15
Стефан Лончар
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
