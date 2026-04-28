Талалаев заявил, что арбитры оказывают большое влияние на результат матчей

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что арбитры в чемпионате России по футболу оказывают слишком большое влияние на результат матчей.

Источник: РИА Новости Спорт

В понедельник «Балтика» на своем поле проиграла тольяттинскому «Акрону» со счетом 0:1 в матче 27-го тура чемпионата России. Балтийцы потерпели первое домашнее поражение в сезоне РПЛ.

«Обсуждать судейство не хотелось бы, но судьбу золота и медалей сейчас решают не футболисты на поле, я в этом убежден на 100%. Но на победу мы сегодня не наиграли», — заявил Талалаев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте клуба.

«Балтика» продлила серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и располагается на пятом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 46 очками.

«Плохой первый тайм, недонастрой команды — на себя беру вину. Третья игра за восемь дней, и не нашли рецепта, плохое начало в матчах. Травмы также подкосили команду. Качественных футболистов нам немного не хватило. Хиль и Бориско травмированы, и мы чувствуем зависимость от них и в линии атаки, и в линии вратарской», — добавил Талалаев.

В следующем туре чемпионата России «Балтика» 2 мая дома сыграет против казанского «Рубина».

Балтика
0:1
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
27.04.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 11804 зрителя
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Заур Тедеев
Голы
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
(Ифет Джаковац)
54′
Составы команд
Балтика
81
Иван Кукушкин
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
73
Максим Петров
18
Дерик Ласерда
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
68′
68
Михаил Рядно
22
Николай Титков
68′
8
Андрей Мендель
25
Александр Филин
46′
21
Эдуардо Андерсон
81′
26
Иван Беликов
68′
5
Айман Мурид
15
Тентон Йенне
60′
90
Чиносо Оффор
Акрон
88
Виталий Гудиев
90+5′
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
67′
26
Родриго Эшковал
24
Йонуц Неделчару
83′
8
Константин Марадишвили
73′
5
Алекса Джурасович
35
Ифет Джаковац
78′
6
Максим Кузьмин
80
Хетаг Хосонов
90′
81
Никита Базилевский
91
Максим Болдырев
46′
15
Стефан Лончар
Статистика
Балтика
Акрон
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
1
1
Угловые
3
0
Фолы
19
5
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
