Талалаев заявил, что арбитры оказывают большое влияние на результат матчей

«Плохой первый тайм, недонастрой команды — на себя беру вину. Третья игра за восемь дней, и не нашли рецепта, плохое начало в матчах. Травмы также подкосили команду. Качественных футболистов нам немного не хватило. Хиль и Бориско травмированы, и мы чувствуем зависимость от них и в линии атаки, и в линии вратарской», — добавил Талалаев.