В РПЛ установили рекорд сезона по посещаемости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Рекорд сезона по посещаемости в чемпионате России по футболу был установлен в 27-м туре, сообщается на сайте турнира.
Средняя посещаемость одного матча 27-го тура составила 17486 человек, что превышает предыдущий рекорд сезона (16541 человек), установленный в пятом туре. Всего в сумме восемь матчей посетили 139893 зрителя. Наибольшее количество человек присутствовало на домашней игре «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» — 32497 болельщиков. Отмечается, что «Нижний Новгород» установил личный рекорд посещаемости в матче с московским «Спартаком», который на стадионе посмотрели 18535 зрителей.
Общая посещаемость всех прошедших игр РПЛ в сезоне-2025/26 на данный момент превышает 2,8 миллиона человек.
За три тура до завершения чемпионата России действующий победитель «Краснодар» (60) лидирует в турнирной таблице, опережая петербургский «Зенит» (59) на одно очко.