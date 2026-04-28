В РПЛ установили рекорд сезона по посещаемости

Средняя посещаемость одного матча 27-го тура составила 17486 человек, что превышает предыдущий рекорд сезона (16541 человек), установленный в пятом туре. Всего в сумме восемь матчей посетили 139893 зрителя. Наибольшее количество человек присутствовало на домашней игре «Краснодара» с махачкалинским «Динамо» — 32497 болельщиков. Отмечается, что «Нижний Новгород» установил личный рекорд посещаемости в матче с московским «Спартаком», который на стадионе посмотрели 18535 зрителей.