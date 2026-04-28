Беляев: Талалаев — талантливый специалист и фанат своего дела

Бывший защитник сборной России Максим Беляев высказался об игре «Балтики» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил работу главного тренера Андрея Талалаева.

Источник: Metaratings.ru

«Балтика» — приятное открытие этого сезона. Она абсолютно заслуженно и закономерно находится в лидирующей группе и продолжает борьбу за третье место. Можно с уверенностью сказать, что это тренерская команда. Возможности «Балтики» в комплектовании состава на порядок скромнее грандов нашего футбола. Тем больше вызывает восхищение тренерская работа. Как непосредственно на поле, так и на трансферном рынке. Талалаев — талантливый специалист и фанат своего дела. Именно в Калининграде он смог ярче всего реализовать свой потенциал. Он смог добиться симбиоза своих идей с доступными ему футболистами.

Если говорить про оборонительные действия команды и количество пропущенных мячей, я бы обратил внимание на работу всей команды в обороне. К огромному желанию и самоотверженности добавлена впечатляющая организация. У каждого по позиции своя зона ответственности, в которой игрок чётко и дисциплинированно работает. И обеспечивает страховку своему партнёру. Футболисты в «Балтике» собраны физически сильные и хорошо подготовленные. Они способны весь матч держать высокий темп и обеспечивать высокую плотность. Это позволяет снизить количество потенциально опасных атак. И вероятность пропустить гол становится меньше", — сказал Беляев Metaratings.ru.

После 27 туров «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 46 очков. 2 мая калининградцы дома сыграют с «Рубином», матч начнётся в 16:30 по московскому времени.

