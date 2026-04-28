Беляев: Талалаев — талантливый специалист и фанат своего дела

«Балтика» — приятное открытие этого сезона. Она абсолютно заслуженно и закономерно находится в лидирующей группе и продолжает борьбу за третье место. Можно с уверенностью сказать, что это тренерская команда. Возможности «Балтики» в комплектовании состава на порядок скромнее грандов нашего футбола. Тем больше вызывает восхищение тренерская работа. Как непосредственно на поле, так и на трансферном рынке. Талалаев — талантливый специалист и фанат своего дела. Именно в Калининграде он смог ярче всего реализовать свой потенциал. Он смог добиться симбиоза своих идей с доступными ему футболистами.