Брат Лички — о возможности тренировать ЦСКА: «Мы готовы работать. В том числе, в России»

Марио и Марцел Личка находятся без работы с октября прошлого года, после увольнения из турецкого «Фатиха Карагюмрюк».
— Интересна ли вам с братом работа в России и готовы были бы вы возглавить ЦСКА?
— У нас с Марцелом все нормально, мы готовы работать. Открыты для любых интересных нам предложений из любой страны, включая Россию, — заявил Марио Личка в интервью РБ Спорт.
Ранее Марцел Личка работал в России главным тренером в «Оренбурге» (2020−2023) и московском «Динамо» (2023−2025).
Сейчас ЦСКА под руководством швейцарца Фабио Челестини занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 45 очков после 27 туров.