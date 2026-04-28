Гендиректор «Пари НН» объяснил увольнение Шпилевского с должности главного тренера команды

«Сегодня мы официально сообщили о завершении сотрудничества с Алексеем Шпилевским и его тренерским штабом. Слежу за вашей реакцией, получаю обратную связь и мне бы хотелось более подробно остановиться на решении о перестановках.



Основная причина, почему мы пошли на этот действительно непростой шаг — результат. Это главное в спорте, в футболе, в частности. На данный момент мы находится на 15-м месте. Это не устраивает ни руководство клуба, ни команду, ни болельщиков. С этой точки зрения к концовке чемпионата мы, безусловно, ожидали большего.



К сожалению, по ходу сезона команде не хватало стабильности. Качественные матчи, в том числе по результату, сменялись неудачными. Увы, в весенней части сезона мы уступили в важнейших матчах, прямым конкурентам — “Ростову” на своем поле и “Оренбургу” в гостях, что стало для нас особенно чувствительным моментом.



Дальше отступать нам было некуда. После матча со “Спартаком”, в котором мы также обидно уступили, стало очевидно, что клубу необходимы изменения, поскольку главная задача остается прежней — сохранение места в РПЛ. Чтобы ее достичь, нами прикладываются все возможные спортивные способы. Перестановки на посту тренерского штаба — это всегда встряска для команды. На наш взгляд, на оставшиеся туры необходимы новые эмоции, энергия и тактические решения.



У болельщиков возникает вопрос, почему расставание с Алексеем Шпилевским и его помощниками произошло не раньше. Мы до последнего верили в наш тренерский штаб, предоставляя возможности для реализации идей и ожидая конвертации в результат. Благодарны Алексею Николаевичу и его помощникам за работу и вклад, но сейчас мы идем другим путем.



В непростой момент я призываю болельщиков сплотиться и в едином порыве поддерживать команду в концовке сезона, борьбе за сохранение места в РПЛ.



Верим, что ваша сила, энергия и несгибаемый дух помогут команде решить задачу», — приводятся слова Карасева в телеграм-канале клуба.