Гендиректор «Пари НН»: «20 млн рублей Шпилевскому? Алексей пошел на уступки при прекращении контракта»

Ранее появилась информация, что «Пари НН» должен заплатить Шпилевскому 20 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.
— СМИ и телеграм-каналы сообщают о сумме компенсации Шпилевскому в размере 20 млн рублей. Соответствует ли действительности эта информация?
— Нам удалось значительно снизить сумму отступных при разрыве контрактов. Это условия, которые в сложившихся обстоятельствах устраивают клуб. У нас получился цивилизованный диалог с тренерским штабом. Хорошо, что Шпилевский пошел на уступки при прекращении контракта. Довольны, что так произошло — у сторон нет претензий друг к другу, — заявил Карасев в интервью «Чемпионату».
После 27 туров «Пари НН» занимает 15-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 22 очка в активе.